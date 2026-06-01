El coruñés Luis Cabarcos brilla en las Skate Series en A Caniza

Luis Cabarcos se adjudicó la segunda plaza en la primera parada de street de las Iberdrola Skate Series 2026, en A Caniza. La cita reunió a algunos de los mejores patinadores olímpicos, campeones nacionales y riders internacionales.

El coruñés, que entrena en Northside, brilló con luz propia al quedarse la medalla de plata, por detrás del brasileño Abner Pietro. Fue el mejor de los participantes españoles y confirmó sus altas aspiraciones en el ranking mundial de cara a las próximas citas del circuito.