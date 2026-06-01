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El coruñés Luis Cabarcos brilla en las Skate Series en A Caniza

Terminó segundo y fue el mejor de los representantes españoles en una cita que reunió a talento olímpico, nacional e internacional

Luis Cabarcos, segundo por la izquierda, en el podio de las Skate series en A Caniza.

Luis Cabarcos, segundo por la izquierda, en el podio de las Skate series en A Caniza. / RFEP

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RAC

A Coruña

Luis Cabarcos se adjudicó la segunda plaza en la primera parada de street de las Iberdrola Skate Series 2026, en A Caniza. La cita reunió a algunos de los mejores patinadores olímpicos, campeones nacionales y riders internacionales.

El coruñés, que entrena en Northside, brilló con luz propia al quedarse la medalla de plata, por detrás del brasileño Abner Pietro. Fue el mejor de los participantes españoles y confirmó sus altas aspiraciones en el ranking mundial de cara a las próximas citas del circuito.

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