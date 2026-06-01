Skateboard
El coruñés Luis Cabarcos brilla en las Skate Series en A Caniza
Terminó segundo y fue el mejor de los representantes españoles en una cita que reunió a talento olímpico, nacional e internacional
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña
Luis Cabarcos se adjudicó la segunda plaza en la primera parada de street de las Iberdrola Skate Series 2026, en A Caniza. La cita reunió a algunos de los mejores patinadores olímpicos, campeones nacionales y riders internacionales.
El coruñés, que entrena en Northside, brilló con luz propia al quedarse la medalla de plata, por detrás del brasileño Abner Pietro. Fue el mejor de los participantes españoles y confirmó sus altas aspiraciones en el ranking mundial de cara a las próximas citas del circuito.
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
- 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
- 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
- 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'