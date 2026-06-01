El Leyma y el Coliseum desafían la maldición de la 'Final Four': El anfitrión no suele ascender a la Liga ACB

El Leyma Coruña se encuentra a menos de siete días y dos victorias de volver a codearse con los mejores equipos del baloncesto español. El equipo naranja cuenta las horas para saltar a la pista este sábado (17.30 horas) para medirse al Palencia en las semifinales de una final four que acogerá en el Coliseum. Los precedentes no alientan a los equipos que ejercen de anfitriones. Solo uno, el Girona de Marc Gasol, logró abrir las puertas de la Liga ACB en su propio feudo en el último lustro. Sin embargo, los naranjas tienen motivos para creer y no dejarse hundir por estadísticas. Ninguno de sus tres adversarios, ni los palentinos en la semifinal ni Estudiantes u Oviedo en una hipotética final, fueron capaces de imponerse en su visita a A Coruña en la fase regular.

Nada asegura el éxito en una competición con un nivel competitivo tan alto y en un formato en el que cinco minutos malos pueden llevar al traste el esfuerzo de toda una temporada. El formato se estableció en la campaña 2018-19, con una interrupción de dos cursos por la pandemia, entre 2020 y 2021. Solo los dos primeros organizadores, Bilbao y Girona, lograron hacer buena una condición de local que no siempre es fácil asumir.

Estudiantes y Palencia

Lo saben, para bien y para mal, dos de los contendientes que desfilarán este fin de semana por A Coruña. Tanto Estudiantes como Palencia lo saben bien. Los madrileños perdieron las dos últimas fases finales, ambas disputadas en la capital de España. En 2024, mientras el Leyma celebrara su ascenso directo a la Liga ACB, los colegiales auspiciaron en el Wizink Center una final four a la que llegaban como uno de los favoritos. Campeones de invierno y campeones de la Copa Princesa, que ganaron ante los coruñeses, pero no pudieron replicar sus cifras ni en la segunda vuelta ni en la fase final. Se plantaron en la final, pero perdieron (70-85) contra el Lleida.

En 2025, ningún equipo se hizo cargo de la final four y la Federación Española de Baloncesto (FEB) decidió organizarla en la Caja Mágica de Madrid. El Estu y el Fuenlabrada, que jugaron casi en casa, tampoco sellaron su ascenso. Los del Ramiro de Maeztu perdieron en semifinales y los fuenlabreños, en la final. Ambos, a manos de un Betis que se ganó en la pista un ascenso que nunca llegó a consumar en los despachos.

El Palencia, el rival más inmediato del equipo naranja, nunca ha ejercido de anfitrión en una final four, pero sabe lo que es arrebatarle la ilusión a los anfitriones. En 2023 sellaron su único ascenso a la Liga ACB al imponerse en el Coliseum de Burgos al San Pablo en un día que parecía ser el predestinado para el regreso de los burgaleses a la máxima categoría.

Un Coliseum infranqueable

El Leyma Coruña se quedó varias veces a las puertas de una final four que no necesitó disputar para vivir su primer ascenso a la Liga ACB. Su estreno será en casa y, aunque los guarismos no benefician a los organizadores, los hombres de Carles Marco se han mostrado casi invencibles en la pista del Coliseum. Solo el Obradoiro, en la fase regular, y el Tizona, que dio la sorpresa en la Copa España, han sido capaces de marcharse airosos del feudo coruñés esta temporada.

Aunque el Palencia venció al equipo coruñés en la segunda vuelta en su propia pista, en la primera cayó 82-75. Dio guerra en el Coliseum, pero sufrió el tormento de Joe Cremo y Caio Pacheco. El Oviedo, el primero en desfilar por A Coruña esta temporada, tampoco logró oponerse a una naranja mecánica bien engranada desde el inicio. El Estudiantes, mermado por las lesiones, ofreció su versión más vulnerable en febrero y salió escaldado (105-82).

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Ningún resultado pasado augura un futuro en la ACB, pero el Leyma sabe que tiene los mimbres, la afición y el recinto para soñar con una celebración este fin de semana en el foso del Coliseum.