El OAR asegura gol, liderazgo y seguridad para el curso que viene

El OAR Attica 21 sigue apuntalando su plantilla del curso 2026-27. El cuadro coruñés, que aspira a dar un paso adelante y pelear, como mínimo, por terminar su segunda temporada en División de Honor en los puestos de play off a Liga Asobal, continúa con su apuesta por la continuidad al proyecto actual. Después de garantizar la presencia de varios pilares, como Álex Chan, Alejandro Conde o Álex Malid, la entidad oarista comunica ahora que Diogo Freitas, Diego Martínez e Israel Marín también seguirán en San Francisco Javier.

Diogo Freitas es sinónimo de gol en el OAR. El killer portugués rubricó 103 dianas en 28 partidos y cerró el curso como el tercer máximo goleador de la entidad, por detrás de Chan y de Gabriel Navarro, que no continuará la próxima campaña. Media centena de tantos alcanzó Diego Martínez, capitán y alma del equipo que dirige Nando González, que lo jugó todo esta temporada y seguirá guiando al club de su ciudad hacia cotas más ambiciosas, como mínimo, un año más. Por último, Israel Marín asegura solidez bajo los palos. El portero cántabro, que jugó los 30 encuentros de liga (uno más que Mile Mijuskovic) cumplirá su tercer curso en A Coruña.