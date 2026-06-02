El Básquet Coruña y la Xunta firman su acuerdo para apoyar la 'Final Four' en el Coliseum

El presidente del Básquet Coruña, Pablo de Amallo, y el Conselleiro de Deportes, Diego Calvo, firmaron ayer en la pista del Coliseum el acuerdo que confirma el apoyo de la Xunta a la Final Four que el equipo naranja disputa este fin de semana en A Coruña. El Gobierno autonómico confirmó que aporta 150.000 euros para el evento, destinados a la organización de los tres encuentros y de todo el dispositivo de referencia de esta cita de referencia nacional.

«Estamos encantados de colaborar para que esta Final Four se celebre en A Coruña. Tenemos la suerte de que los otros equipos que la juegan son cercanos geográficamente y, por tanto, habrá una importante representación del resto de aficiones», comentó Diego Calvo. El conselleiro añadió que tiene «todas las esperanzas puestas» en que el Leyma se sume al Breogán y al Obradoiro la próxima temporada en la Liga ACB.

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Para ello, deberá vencer este sábado (17.30 horas) al Palencia y, luego, medirse el domingo a las 19.00 horas en una hipotética final al vencedor del otro emparejamiento, entre el Estudiantes y el Oviedo. Dos victorias necesita para volver a la máxima categoría del baloncesto español y para desatar una nueva fiesta del deporte coruñés.