A Coruña arenga al Leyma antes de la 'Final Four' por el ascenso a la Liga ACB: «Esperemos que María Pita nos dé suerte»

«Nos quedan pocas uñas que mordernos ya, pero hay más nervios que ilusión», reflexiona José Antonio Pereira, integrante de la peña Nordés Naranja. El Leyma Coruña y buena parte de la ciudad cuenta los días y las horas para afrontar una Final Four en el Coliseum, donde aguarda la última llave para volver a cruzar la puerta de la Liga ACB. El anhelo de una fiesta en casa las ansias por repetir y mejorar las memorias del ascenso de hace dos años en Melilla se mezclan con el respeto a un formato y a tres rivales, empezando por el Palencia este sábado (17.30 horas) que no vienen a A Coruña a pasearse.

«Contra el Obradoiro quería ganar sí o sí y estaba más nervioso. Ahora también, pero la gente tiene que entender que tenemos 40 minutos para darlo todo», apunta Marc Castro, integrante de Espíritu 23. La marea naranja promete dominar en las gradas de un Coliseum en el que también habrá representación notable de aficiones del Palencia, Estudiantes y Oviedo. «Hay que coger lo mejor de los dos mundos. Jugamos en casa, con la comodidad de ir al partido, sentarse, si has tenido suerte, en sitios que ya conoces y poder estar con tu gente. También hace falta lo mejor de jugar fuera, esa sensación de venir solo para esto, de estar todos juntos y animar con orgullo para crear un ambiente espectacular», expone Castro.

Caio Pacheco saluda a la afición del Leyma Coruña en el recibimiento antes del derbi contra el Obradoiro en el Coliseum. / Casteleiro

La afición prevé repetir las instantáneas que dejó antes y durante el duelo contra el Obradoiro, hace mes y medio. «Queremos pasar por la plaza del Soho, cruzar el puente de Matogrande vestidos todos de naranja y, si podemos, multiplicar lo que hicimos en el derbi. Que se anime a venir más gente, aunque no tenga entrada, para vivir una auténtica fiesta del baloncesto», desea.

Un nuevo capítulo

Es una cita en la que escribir parte «un nuevo capítulo» en la historia del club, cree José Antonio Pereira. «Si se logra subir, creo que la alegría será mucho más grande que la de hace dos años, aunque fuese la primera vez. Hacerlo en casa, en el Coliseum, y tras una final four, desataría una fiesta mucho más grande que la anterior», estima el miembro de Nordés Naranja.

La afición naranja abarrota el Coliseum en el último derbi gallego. / Casteleiro

Cree que el equipo «ya debería estar ascendido» por la temporada que firmó, pero acepta que la realidad, tras una feroz batalla con el Obradoiro, obliga a dar el callo dos partidos más para regresar a la máxima categoría. Y hacerlo, además, con un proyecto consolidado, tanto en la pista, como fuera. «Poco a poco se ha dado forma a la filosofía de club que tiene el Leyma ahora. Hace 25 años, cuando era el Sondeos, estábamos en el fono de la clasificación en LEB. Ahora, hace mucho que tenemos otras miras. Eso debe ser motivo de satisfacción por el crecimiento del club y, sobre todo, por el incremento de la gente que habla de baloncesto y pregunta por el Básquet Coruña», reflexiona.

María Pita marca el camino

La estatua de María Pita se vistió de blanquiazul para animar al Deportivo en las últimas semanas y, desde ayer, luce con orgullo la camiseta y la bandera del Básquet Coruña. «Nunca pensó María Pita que iba a vestir de naranja, pero esperemos que nos dé suerte», satiriza Rafael Reparaz, de O Sanedrín do Forno.

Aunque es más pesimista con el juego del equipo, sobre todo por la lesión de Dino Radoncic, mantiene su confianza en el bloque de Carles Marco: «jugar en casa es un factor a favor. Cada partido es distinto, más, en una final four, pero hay que confiar en estos chicos».