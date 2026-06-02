Balonmano | División de Honor Plata
Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada
El catalán llegó al club coruñés a mitad de la pasada temporada procedente del Agustinos de Liga Asobal
El Attica 21 Hotels OAR Coruña continúa dando forma a su nuevo e ilusionante proyecto de la próxima temporada. En el barco del equipo coruñés continuará Javi Rodríguez. El jugador catalán, que llegó a mitad de temporada procedente del Agustinos de Alicante de Liga Asobal, será uno de los pesos pesados del vestuario. Desde su aterrizaje en enero aportó experiencia, intensidad y calidad, además de cifras de cara a la portería contraria, para elevar el techo competitivo de un equipo que nunca se sintió como un rookie en su regreso a la División de Honor Plata.
Ahora, Javi continúa en un proyecto que busca dar un paso más hacia la máxima categoría. Se suma a otros compañeros ya renovados como Álex Chan, Álex Conde, Álex Malid, Diego Martínez, Diogo Freitas e Israel Marín. Sigue también el artífice del proyecto desde el banquillo, Nando González.
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