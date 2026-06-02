Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña compite con el MediterráneoRosalía en selectividadJuicio por Yoel QuispeYeremay habla en PortugalAficionado explica por qué se llevó un asientoEl Leyma desafía la maldición de la 'final four'
instagramlinkedin

Balonmano | División de Honor Plata

Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada

El catalán llegó al club coruñés a mitad de la pasada temporada procedente del Agustinos de Liga Asobal

Javi Rodríguez celebra un gol con el OAR esta temporada.

Javi Rodríguez celebra un gol con el OAR esta temporada. / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Attica 21 Hotels OAR Coruña continúa dando forma a su nuevo e ilusionante proyecto de la próxima temporada. En el barco del equipo coruñés continuará Javi Rodríguez. El jugador catalán, que llegó a mitad de temporada procedente del Agustinos de Alicante de Liga Asobal, será uno de los pesos pesados del vestuario. Desde su aterrizaje en enero aportó experiencia, intensidad y calidad, además de cifras de cara a la portería contraria, para elevar el techo competitivo de un equipo que nunca se sintió como un rookie en su regreso a la División de Honor Plata.

Ahora, Javi continúa en un proyecto que busca dar un paso más hacia la máxima categoría. Se suma a otros compañeros ya renovados como Álex Chan, Álex Conde, Álex Malid, Diego Martínez, Diogo Freitas e Israel Marín. Sigue también el artífice del proyecto desde el banquillo, Nando González.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents