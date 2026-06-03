La afición del Leyma tiñe A Coruña de naranja: previa, marcha y recibimiento para la Final Four

El Leyma Básquet Coruña no caminará solo en la Final Four de la Primera FEB. Después de haber perdido el ascenso directo de forma agónica en las jornadas finales contra el Obradoiro, el conjunto que dirige Carles Marco intentará dar el salto a la Liga ACB a la segunda, a través del espinoso camino del play off y de un último fin de semana en el que el billete a la élite se juega en casa con una ciudad, incluida María Pita, volcada con sus jugadores. El Coliseum se convertirá entre el sábado y el domingo en el gran epicentro del baloncesto nacional, en una fase que enfrentará a los coruñeses contra el Palencia (sábado, 17.30 horas) y al Estudiantes frente al Oviedo (sábado, 20.15 horas). La final se celebrará el domingo, a partir de las 19.00 horas con los vencedores del día anterior.

Actos, recibimiento y mucho color

Es la gran cita del curso y A Coruña lo sabe. La Familia Naranja, que ha presumido durante toda la campaña de llevar al equipo en volandas, incluso en los peores momentos, no faltará al sprint decisivo. La agrupación Espíritu 23, con el apoyo y la colaboración del resto de las peñas del Leyma, organiza una previa desde las 14.00 horas del sábado en la plaza del Soho Café (Matogrande) para empezar a colorear y hacer resonar el entorno del Coliseum.

Micovic saluda a los aficionados naranjas en su llegada al Coliseum frente al Obradoiro. / CASTELEIRO

Como ya ocurrió el día del derbi frente al Obradoiro, cuando se reunieron más de 9.000 personas en el pabellón y alrededores, el encuentro en el Soho será solamente el punto de partida de un día grande. A las 15.15 horas, está previsto que la afición arranque en comunión hacia el escenario del partido, tiñendo de naranja la pasarela que cruza Alfonso Molina para recibir al equipo a partir de las 15.30 horas en la puerta 14 del Coliseum. Con los jugadores en los vestuarios, los grupos de animación que siguen al club de manera recurrente instan a los aficionados (tanto a los que tengan entrada como a los que no) a que acudan vestidos de naranja para teñir los prolegómenos del choque frente al Palencia. Además, animan a aquellos que tengan una localidad reservada a ocupar su asiento sobre las 16.30, una hora antes del inicio del encuentro, para estar con el equipo desde el calentamiento.