El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

Este fin de semana, el balonmano base acapara los focos en la IV edición del Torneo Noroplaza que organiza el BM Abegondo. La cita, que tendrá lugar en el pabellón de Oza-Cesuras por las obras en el recinto abegondés, reunirá a 19 equipos entre las categorías infantil y cadete (masculina y femenina) que representarán a un total de seis clubes, más allá del anfitrión: OAR, Culleredo, Pontedeume, Ribadosar y Línea 21.

Después del éxito de las ediciones anteriores, la competición regresa consolidada y como una de las citas más esperadas en el calendario de la base autonómica. Con el objetivo de visibilizar y fomentar la práctica del deporte entre los más jóvenes, este año presenta la novedad de una programación complementaria con el DJ Migue GP y diversas propuestas gastronómicas.

Refuerzo de vínculos

El torneo se presentó este miércoles en el Hotel Boutique Noroplaza, en un acto al que asistieron el presidente de la Federación Gallega de balonmano Bruno López; el Diputado provincial, Bernardo Fernández; el teniente alcalde de Abegondo, Alberto Seoane; el patrocinador del evento, Miguel Queijeiro, como representante del Hotel Noroplaza; el presidente del BM Abegondo, Jorge Bello; y los representantes del resto de clubs participantes.