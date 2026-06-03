Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados InditexEl grupo de la inmobiliaria Brigantia compra la sede del DéporAsí fue el arranque de la PAU en A Coruña20 fallecidos en la ola de calorLicencia para 100 viviendas en VismaEl mercadillo de Navidad que prepara el Concello de A Coruña
instagramlinkedin

Balonmano

El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

Se celebra entre el 5 y el 7 de junio en el pabellón municipal de Oza-Cesures

Participan 19 conjuntos infantiles y cadetes de 7 clubes gallegos, incluidos el OAR o el Línea 21

Presentación del IV Torneo Noroplaza del BM Abegondo.

Presentación del IV Torneo Noroplaza del BM Abegondo. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

Este fin de semana, el balonmano base acapara los focos en la IV edición del Torneo Noroplaza que organiza el BM Abegondo. La cita, que tendrá lugar en el pabellón de Oza-Cesuras por las obras en el recinto abegondés, reunirá a 19 equipos entre las categorías infantil y cadete (masculina y femenina) que representarán a un total de seis clubes, más allá del anfitrión: OAR, Culleredo, Pontedeume, Ribadosar y Línea 21.

Después del éxito de las ediciones anteriores, la competición regresa consolidada y como una de las citas más esperadas en el calendario de la base autonómica. Con el objetivo de visibilizar y fomentar la práctica del deporte entre los más jóvenes, este año presenta la novedad de una programación complementaria con el DJ Migue GP y diversas propuestas gastronómicas.

Noticias relacionadas y más

Refuerzo de vínculos

El torneo se presentó este miércoles en el Hotel Boutique Noroplaza, en un acto al que asistieron el presidente de la Federación Gallega de balonmano Bruno López; el Diputado provincial, Bernardo Fernández; el teniente alcalde de Abegondo, Alberto Seoane; el patrocinador del evento, Miguel Queijeiro, como representante del Hotel Noroplaza; el presidente del BM Abegondo, Jorge Bello; y los representantes del resto de clubs participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
  2. Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
  3. El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
  4. El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
  5. 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
  6. 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
  7. 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
  8. El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'

El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

Fer Buendía, entrenador de Maristas, analiza la Final Four de Primera FEB: «Hay que quitarle al Leyma la obligación de ascender y transformar la presión en ilusión»

La afición del Leyma tiñe A Coruña de naranja: previa, marcha y recibimiento para la Final Four

La afición del Leyma tiñe A Coruña de naranja: previa, marcha y recibimiento para la Final Four

A Coruña arenga al Leyma antes de la 'Final Four' por el ascenso a la Liga ACB: «Esperemos que María Pita nos dé suerte»

A Coruña arenga al Leyma antes de la 'Final Four' por el ascenso a la Liga ACB: «Esperemos que María Pita nos dé suerte»

Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada

Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada

El Básquet Coruña y la Xunta firman su acuerdo para apoyar la 'Final Four' en el Coliseum

El Básquet Coruña y la Xunta firman su acuerdo para apoyar la 'Final Four' en el Coliseum

Bruno Saavedra, de genio salvaje a 'killer' decisivo en el Liceo

El coruñés Luis Cabarcos brilla en las Skate Series en A Caniza

Tracking Pixel Contents