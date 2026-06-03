Balonmano
Luis Horcajada renueva su vínculo con el OAR y seguirá en A Coruña
El madrileño cumplirá su segunda temporada en el proyecto oarista
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A Coruña
El Attica 21 OAR continúa con su hoja de ruta de cara a la confección del proyecto 2026-27 y ha anunciado la continuidad de Luis Horcajada. El madrileño aterrizó en San Francisco Javier el pasado verano, procedente del Proin Sevilla, y rubricó 59 goles en 24 partidos desde el costado izquierdo del esquema de Nando González.
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