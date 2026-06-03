Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados InditexEl grupo de la inmobiliaria Brigantia compra la sede del DéporAsí fue el arranque de la PAU en A Coruña20 fallecidos en la ola de calorLicencia para 100 viviendas en VismaEl mercadillo de Navidad que prepara el Concello de A Coruña
instagramlinkedin

Balonmano

Luis Horcajada renueva su vínculo con el OAR y seguirá en A Coruña

El madrileño cumplirá su segunda temporada en el proyecto oarista

Luis Horcajada anota un gol en el duelo frente al Puerto Sagunto.

Luis Horcajada anota un gol en el duelo frente al Puerto Sagunto. / Iago Lopez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

El Attica 21 OAR continúa con su hoja de ruta de cara a la confección del proyecto 2026-27 y ha anunciado la continuidad de Luis Horcajada. El madrileño aterrizó en San Francisco Javier el pasado verano, procedente del Proin Sevilla, y rubricó 59 goles en 24 partidos desde el costado izquierdo del esquema de Nando González.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
  2. Charlie Uzal: 'Si el derbi entre el Leyma y el Obradoiro hubiese sido en el estadio de Riazor, habría habido unos 20.000 espectadores
  3. El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
  4. El Leyma Coruña, abierto a organizar la 'final four' por el ascenso a la Liga ACB en el Coliseum
  5. 6-2 | El fuego amigo aniquila el sueño europeo del Liceo
  6. 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
  7. 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
  8. El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'

Jaime Araújo, nuevo presidente del Real Club Náutico, de A Coruña

Luis Horcajada renueva su vínculo con el OAR y seguirá en A Coruña

El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

El BM Abegondo presenta el IV Torneo Noroplaza

Fer Buendía, entrenador de Maristas, analiza la Final Four de Primera FEB: «Hay que quitarle al Leyma la obligación de ascender y transformar la presión en ilusión»

La afición del Leyma tiñe A Coruña de naranja: previa, marcha y recibimiento para la Final Four

La afición del Leyma tiñe A Coruña de naranja: previa, marcha y recibimiento para la Final Four

A Coruña arenga al Leyma antes de la 'Final Four' por el ascenso a la Liga ACB: «Esperemos que María Pita nos dé suerte»

A Coruña arenga al Leyma antes de la 'Final Four' por el ascenso a la Liga ACB: «Esperemos que María Pita nos dé suerte»

Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada

Javi Rodríguez seguirá en el barco del OAR la próxima temporada

El Básquet Coruña y la Xunta firman su acuerdo para apoyar la 'Final Four' en el Coliseum

El Básquet Coruña y la Xunta firman su acuerdo para apoyar la 'Final Four' en el Coliseum
Tracking Pixel Contents