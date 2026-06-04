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Fútbol gaélico

A Coruña, capital del fútbol gaélico con la disputa del Campeonato Ibérico

El torneo reúne este fin de semana en la ciudad a los mejores equipos de España, Portugal y Gibraltar

Presentación del Campeonato Ibérico con representantes de Fillos de Breogán y el edil de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Presentación del Campeonato Ibérico con representantes de Fillos de Breogán y el edil de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. / LOC

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Sara Gallego

A Coruña

El fútbol gaélico vuelve a situar a A Coruña en el mapa mundial este fin de semana. Fillos de Breogán organiza el Campeonato Ibérico, una de las competiciones más esperadas de la temporada que congregará en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias a los clubes punteros de España, Portugal y Gibraltar.

El evento coincide con el 15º aniversario de la entidad coruñesa, pionera del deporte en Galicia , que ejercerá de anfitriona en busca del cetro peninsular. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, señaló en la presentación del campeonato que Fillos de Breogán es «una institución muy destacada en el panorama estatal» en un deporte que «tiene mucha conexión con la identidad de los países atlánticos, con el celtismo, tanto en Galicia como en A Coruña». No será la primera vez que la urbe coruñesa acoge un evento de estas dimensiones, pues ya fue la sede del torneo en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2014 y 2017), además del Paneuropeo de 2022.

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Los participantes

El nivel sobre el césped será elevado y promete emociones fuertes. Dividido en cuatro categorías (sénior masculina, sénior femenina, intermedia masculina e intermedia femenina), a los pies de la Torre de Hércules competirán el Barcelona Gaels, Estrela Vermella (Santiago), Madrid Harps, Keltoi Vigo, Costa Gaels (Marbella), Grovias (A Guarda), Auriense (Ourense), Celta Málaga, Bilbao Gaels, Turonia (Gondomar) y Sevilla, además de Fillos de Breogán como representante de A Coruña.

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