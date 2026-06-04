Liceo-Calafell: Entre el cielo y el infierno en el Joan Ortoll

El Liceo leva anclas en el Joan Ortoll. Después de superar con sobresaliente los dos partidos frente al Calafell en A Coruña, se desplaza al pabellón catalán para disputar el tercer partido de las semifinales de la OK Liga (viernes, 20.30 horas, okliga.tv) y tratar de sacar el billete a la final por la vía rápida. No quiere sustos el equipo de Juan Copa, que viaja con la eliminatoria encarrilada y los deberes medio hechos, pero consciente de que el último paso, sobre todo a domicilio y lejos del refugio de Riazor, suele ser el más difícil.

Lo que le espera a los coruñeses en Tarragona es una auténtica caldera. El calor propio de esta época del año, la humedad y el terrazo de la pista condicionan, de por sí, un choque que promete tensión y decibelios a cada lado de la valla. Pero, sobre todo, lo que le aguarda a los pupilos colegiales es una grada enchufada desde antes de empezar. Sobre patines, los hombres de Guillem Cabestany tienen argumentos para plantar cara a la escuadra coruñesa. Artilleros como Aleix Miramón, Biel Pujadas o Sergi Folguera pondrán a prueba la resistencia defensiva de un Liceo que sabe que va a sufrir. En el Joan Ortoll, durante la liga regular, se impusieron los coruñeses por 2-3, pero cayeron otros gigantes como el Barcelona o el Igualada.

Jacobo Copa señala al banquillo después de anotar un tanto en Riazor. / CARLOS PARDELLAS

De portería a portería

Aun así, siempre que Liceo y Calafell se ven las caras, la atención se concentra bajo los palos. Blai Roca y Martí Serra, los dos guardametas más en forma del hockey español en la actualidad, vuelven a erigirse como los grandes atractivos del encuentro. En silencio y sin levantar la voz, tanto uno como otro sostienen a sus equipos a base de agilidad, reflejos y paradas inverosímiles. Los ocho goles que recibió el cuadro tarraconense en A Coruña fueron a pesar del exportero liceísta, que exhibió un amplio catálogo de recursos para frustrar a los killers colegiales, aunque hubo uno al que no pudo detener ni por activa, ni por pasiva.

Bruno Saavedra ha alcanzado el final de curso en plena madurez, con un techo difícil de imaginar para la parroquia verdiblanca. El compostelano, que ya había dejado buenas sensaciones frente al Lleida, se graduó con honores en los dos encuentros contra el Calafell, en los que rubricó cuatro tantos y repartió tres asistencias. Unos números que, sumados al hat-trick que le endosó al equipo de Cabestany en un minuto y medio en la final de la Copa del Rey, convierten al conjunto catalán en su víctima favorita.