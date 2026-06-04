Balonmano
Mile Mijuskovic volverá a defender la portería del OAR la próxima temporada
El meta montenegrino disputó 29 jornadas en su primer curso en A Coruña
El Attica 21 OAR mantiene a su pareja de guardametas para la próxima campaña. Después de anunciar la semana pasada la renovación del cántabro Israel Marín, la entidad coruñesa ha publicado de manera oficial que el montenegrino Mile Mijuskovic también seguirá en A Coruña durante el curso 2026-27. El portero, al filo de los 41 años, seguirá aportando veteranía, experiencia y carácter dentro y fuera de la pista de San Francisco Javier.
Mijuskovic aterrizó en el OAR el pasado verano, con el objetivo de «ayudar a los más jóvenes a dar un paso adelante, a crecer y a que el salto de categoría sea un poco más fácil», según comentaba en una entrevista en LA OPINIÓN durante la pretemporada. Su rendimiento y su aportación al grupo han convencido a Nando González y a Jacobo Novoa, entrenador y director deportivo del club, para volver a apostar por su bagaje en el intento de ir un paso más allá e intentar dar el salto a la Liga Asobal. Bajo los palos, y pese a ir convocado con Montenegro para la disputa de diversos compromisos internacionales, jugó 29 encuentros, solo uno menos que Marín.
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