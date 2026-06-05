4-1 | El Calafell se ensaña con un Liceo sin colmillos

El Liceo tendrá que esperar al menos hasta mañana para sellar su billete a la final de la OK Liga. El conjunto verdiblanco cayó (4-1) en el Joan Ortoll ante el Calafell en un duelo que se resolvió de forma trágica en la prórroga. Los colegiales golpearon primero por medio de Nuno Paiva y se mostraron sólidos hasta el descanso, pero se vieron superados por los catalanes en el segundo acto. Las ocasiones perdonadas y los paradones de Martí Serra permitieron al Calafell creer en una remontada que se consumó en los dos últimos minutos de la prórroga, cuando una azul a César Carballeira enterró las esperanzas de los coruñeses bajo una montaña de goles de los locales.

Los pupilos de Juan Copa no quisieron especular ni un minuto al salir a la pista del Joan Ortoll de Calafell. Un disparo lejano de César Carballeira se convirtió en un mensaje de advertencia para Martí Serra. El meta catalán achicó como pudo la lluvia de remates que cayó sobre su portería en los primeros cinco minutos. Desbarató dos ocasiones clarísimas de Arnau Xaus, que se relamió en múltiples veces ante su exequipo. Perdonó también Nuno Paiva en un cañonazo que murió en las protecciones del guardameta. El luso se repuso y no perdonó dos veces. Robó la bola para plantarse en un dos contra uno ante Martí y asumió la responsabilidad marcar (0-1).

Los colegiales no necesitaron un ritmo vertiginoso para castigar con autoridad. Posesiones largas, no necesariamente eléctricas, pero lo suficientemente ágiles como para sorprender ante el mínimo descuido. El Calafell no encontró la chispa necesaria a pesar de buscar con ahínco el stick de Jepi Selva, Joan Pujalte, Jero García y Quim Gabarró. Por contra, Bruno Saavedra, Jacobo Copa, Dava Torres y Nil Cervera perdonaron antes del descanso varias oportunidades para incrementar la renta.

Segunda parte

El Calafell encontró la fe antes que la fórmula para quebrar la defensa del Liceo. Un latigazo lejano de Sergi Folguera sorprendió a Blai Roca y sirvió para establecer el 1-1 en el marcador. Los catalanes elevaron sus prestaciones con el empate y rozaron el segundo tanto en un par de disparos al hierro de Folguera y Carles Doménech y un mano a mano de Quim Gabarró.

Los pupilos de Juan Copa se vieron bloqueados en ataque, por fallos propios y paradones de Martí Serra. Una azul a Folguera permitió a los verdiblancos insistir en busca de un gol triunfal. Lo intentaron Toni Pérez, Dava Torres o Nil Cervera, pero no pudieron sacar petróleo durante la superioridad y respiraron aliviados cuando Biel Pujadas envió al hierro el último disparo del tiempo reglamentario.

Prórroga

Fue un duelo de empate técnico en la primera parte de la prórroga, pero todo se resolvió en la segunda. Una azul a César Carballeira a dos minutos y medio de la tanda de penaltis condenó al Liceo. Joan Pujalte firmó de inmediato el 2-1 ante Blai Roca. Pocos segundos después, todavía en power play, Biel Pujadas ajustició al los colegiales para encarrilar el duelo.

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Todavía quedaba tiempo para que Aleix Marimón le pusiese la guinda (4-1) a medio minuto de la conclusión, devolviendo las goleadas sufridas en el Palacio la semana pasada. Una cometida agónica y cruel castigó a un Liceo que tendrá que reponer fuerzas para el cuarto asalto.