Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña: "Desde el primer momento preferimos jugar la 'Final Four' en casa y con nuestra gente"

Con mesura, concentración y filosofía estoicista. Así llegan Carles Marco y el Leyma Coruña a una Final Four por el ascenso a la Liga ACB que disputará en casa, con las ventajas y los inconvenientes que eso pueda suponer para un equipo, el naranja, que ejerce de anfitrión. "Se dice que los que juegan en casa no gana en los últimos años. Nosotros, desde el primer momento, hemos preferido jugar la Final Four con nuestra gente. El club lo intentó y lo consiguió y, A Coruña, así lo quiere. Vamos a disfrutarlo, con más aficionados del Leyma que nos ayuden en los malos momentos", reflexiona el técnico catalán en la sala de prensa del Coliseum. Confirmó que tiene a todos sus jugadores "al cien por cien" para afrontar un fin de semana en el que debe disputar y ganar dos encuentros en poco más de 24 horas para subir a la máxima categoría.

Dos victorias separan al Leyma de su segundo ascenso a la Liga ACB, pero en la misma tesitura se encuentran Oviedo, Estudiantes o Palencia. Este último es el primer escollo del equipo coruñés en una semifinal que se disputa este sábado (17.30 horas) y que sirve para inaugurar dos días en los que A Coruña se convierte en el epicentro del baloncesto nacional. "Tenemos que focalizarnos en lo que depende de nosotros, en hacer nuestras cosas bien. Hay que cambiar la presión por motivación y ambición, que cada uno ayude con lo que ha hecho bien toda esta semana y durante todo el año. Nuestra gente estará aquí animándonos y, en los momentos malos, nos darán un empujoncito", apunta Carles Marco.

El entrenador de Badalona va paso a paso. "Tenemos mucha ilusión por jugar este partido [contra el Palencia], intentar competir y poder jugar el domingo. No tenemos que meternos ninguna presión extra. Ya lo hicimos en algún momento de forma equivocada, a ver si podemos aprender de los últimos partidos que hemos jugado a este nivel", apremia.

Un Palencia muy exigente

No será un camino de rosas el que pueda conducir al Leyma Coruña de nuevo hacia la Liga ACB. Lo sabe bien Carles Marco, que no duda en elogiar las virtudes del Palencia, el primer rival de los naranjas en esa Final Four. "Es un equipazo, está muy bien entrenado. Si nosotros perdimos cuatro partidos en la liga regular y lo hicimos muy bien, ellos perdieron siete, solo uno en la segunda vuelta, y llegaron a la final de la Copa", compara. Resalta las múltiples virtudes de un equipo que "tiene talento, no pierde balones y es la mejor defensa".

La clave para el éxito pasa, una vez más, por ser fiel a la filosofía que ha permitido al equipo naranja brillar durante todo el curso. "Intentaremos no perder balones y jugar con buenos espacios. Debemos ser consistentes en nuestro rebote defensivo. Si no lo somos, ellos tendrán segundas opciones, tirarán más y no podremos correr", reflexiona. Ese ataque veloz debe ser el pilar del triunfo para medirse a un Palencia que sabe hacer colapsar a las ofensivas rivales y que tiene múltiples recursos "en bloqueo directo y en uno contra uno".

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Marco rechaza fijarse en el resultado del último partido contra el Palencia en la liga regular, pero sí reconoce haber reparado en él para mejorar aspectos tácticos y técnicos. "Vimos sus partidos contra el Fuenlabrada, igual que ellos vieron los nuestros. Analizamos con el staff para ver qué podemos hacer mejor para que no vuelva a suceder", reconoció el técnico del Leyma.