Dispositivo especial de transporte para la Final Four de ascenso a la Liga ACB: Así puedes ir a animar al Leyma Coruña en el Coliseum

El Leyma Coruña afronta este fin de semana una Final Four en la que sabrá, en poco más de 24 horas, si regresa la próxima temporada a la Liga ACB. Lo hará en casa, en un Coliseum que actúa como sede de una fase decisiva. Los naranjas se miden al Palencia en semifinales este sábado (17.30 horas) y, en caso de vencer, esperarían al vencedor del otro duelo, entre Estudiantes y Oviedo, para disputar una posible final este domingo (19.00 horas) de la que saldrá el acompañante del Obradoiro rumbo a la máxima categoría. Los naranjas, como anfitriones, quieren hacer notar el calor de su público, que contará para esta ocasión con un dispositivo especial de transporte para poder acudir a la llamada.

La Compañía de Tranvías confirmó que reforzará este fin de semana las frecuencias de la línea UDC para conectar el centro de la ciudad con el Coliseum. Los servicios comenzarán a operar desde las 15.20 horas este sábado y desde las 16.20 horas el domingo. Ambos se prolongarán hasta la finalización de los encuentros. Se ceñirán a la ruta entre la Plaza de Pontevedra y el Campus de Elviña, incluyendo la parada más próxima al multiusos coruñés.

Recibimiento al equipo

El salto inicial es a las 17.30 horas, pero el partido del Leyma Coruña empieza a jugarse mucho antes. En paralelo con el dispositivo especial de transporte público, la marea naranja tiene programada su particular previa de la Final Four para arengar al equipo antes de afrontar el duelo frente al Palencia. Desde las 14.00 horas comenzará la previa del partido en la plaza del Soho, en Matogrande. A las 15.15 horas arrancará la marcha, que cruzará la pasarela de Alfonso Molina, para teñir de naranja los aledaños del Coliseum.

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A las 15.30 horas está previsto que empiece el recibimiento al equipo a su llegada al recinto en la puerta 14, frente a Expocoruña. Los grupos de animación insisten en acelerar la entrada de aficionados para que estén dentro del multiusos sobre las 16.30 horas, con el fin de caldear el ambiente y darle el apoyo necesario a los jugadores antes de la semifinal.