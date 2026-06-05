La 'Final Four' de ascenso a la Liga ACB pisa fuerte en A Coruña con el Leyma: "Un espectáculo de primera"

El Leyma Coruña agota ya las horas para saltar a la pista del Coliseum medirse este sábado (17.30 horas) al Palencia en las semifinales de la Final Four de Primera FEB. En juego está el último billete hacia la Liga ACB, que anhelan también el Estudiantes y el Oviedo. La cita se celebra por primera vez en A Coruña, un motivo de "orgullo" para el club y la ciudad convertirse en el epicentro del baloncesto español durante todo el fin de semana. "A Coruña es una ciudad de baloncesto. Ya lo hemos demostrado en los últimos años con un crecimiento importante de los aficionados", resaltó el presidente del club, Pablo de Amallo, en la presentación oficial de la competición.

El acto, celebrado este viernes en el Palacio Municipal de María Pita, contó con representantes de la Xunta, la Diputación y el Concello, además de las federaciones española y gallega de baloncesto y del propio club coruñés, que ejerce de anfitrión para sus tres contrincantes. "Sabemos que el baloncesto se vive de forma pasional en A Coruña, es el lugar perfecto para celebrar la final four", reconoció Hanna Ballhaus, directora de Competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Desde el ente federativo confían en ver un "nivel de baloncesto muy alto y un gran ambiente en las gradas", con la expectativa de copar las 9.000 butacas del Coliseum. Julio Bernárdez, presidente de la Federación Galega de Baloncesto, fue un paso más allá al desearle todo el éxito al conjunto naranja. "Estamos ante el mejor momento del baloncesto gallego y se va a culminar con el ascenso del Leyma", profetiza.

Instituciones

Aunque es una fiesta del baloncesto para los cuatro equipos participantes, las instituciones de proximidad barren para casa y le desean suerte al Leyma Coruña, el único equipo gallego que disputa esta fase final. "Aún no habíamos terminado de celebrar el ascenso del Dépor y ya estábamos preparándonos para el del Básquet Coruña", señaló la alcaldesa, Inés Rey. La regidora reconoció que será "un espectáculo de primera" y que el anfitrión cuenta con un apoyo especial. "No voy a ser neutral porque, sino, no habríamos customizado la estatua de María Pita", resaltó, sobre la camiseta y la bandera naranja que presiden el monumento.

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El Secretario Xeral para el Deporte, Roberto García, cree que este es "el culmen de una liga espectacular" y resaltó la buena salud del baloncesto gallego al disponer de más de 20.000 licencias. Lo hizo, con el deseo de ver a "tres equipos gallegos en la Liga ACB", contando con el ascenso del Leyma, y a otros tres, ya asegurados, en la Liga Femenina Endesa (Baxi Ferrol, Ensino y Celta). Antonio Leira, diputado provincial de Deportes, acentuó la "luna de miel" del baloncesto y la provincia. "Es de justicia que la final four esté en A Coruña, es el marco perfecto para que el domingo (fecha de la final) sea un gran día", apuntó.