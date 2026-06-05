Leyma-Palencia: Licencia para soñar con la Liga ACB en una semifinal contra otro coloso

Después de diez meses, de 32 victorias y de apenas seis derrotas entre todas las competiciones, el Leyma Coruña lanza este fin de semana una moneda al aire para conocer si su destino inmediato pasa por recorrer de nuevo el camino de baldosas naranjas que hace dos primaveras le condujo hacia su primera aventura en la Liga ACB o si, por contra, tendrá que reiniciar un proceso tan ambicioso como casi irrepetible. El objetivo se encuentra a poco más de 24 horas y 80 minutos sobre la pista, pero no habrá fiesta este domingo si no da el primer paso este sábado (17.30 horas, TVG, LaLiga Plus) en la semifinal contra el Palencia.

Ejerce de anfitrión en una Final Four que suele ser cruel con los organizadores, pero que puede deparar una de las mayores alegrías que ha vivido el baloncesto coruñés. Con el público de su lado, aceptando la presión y la energía que eso supone, el proyecto que moldeó a su imagen y semejanza Carles Marco en aquel lejano mes de agosto afronta, al fin, la oportunidad de recoger los frutos de una temporada histórica que, por unas o por otras, ha acabado en el Coliseum. El hogar donde se forjan, para bien o para mal, los sueños de la marea naranja.

Dos gotas de agua

El segundo clasificado de la liga contra el tercero. El equipo que se consideró casi infalible durante tres cuartas partes de la competición contra una escuadra que solo tropezó una vez durante toda la segunda vuelta. Un líder con mano de hierro al que se oxidó la muñeca en el duelo clave por el ascenso directo contra un aspirante vivaz que a punto estuvo de quedarse sin fase final ante un combativo Fuenlabrada. El Leyma y el Palencia afronta una semifinal en la que comparten pasados, anhelos y destinos. Los palentinos celebraron hace tres años su primer ascenso a la Liga ACB. Los naranjas recuerdan con cariño todavía aquella tarde de mayo de 2024 en la que el destino de su equipo dio un giro con aquella victoria en Melilla. Ninguno logró asentarse en la máxima categoría, pero ambos ansían, por la vía lenta, confirmar que aquella experiencia fugaz no fue flor de un día.

Caio Pacheco supera a Ingus Jakovics en un uno contra uno. / Carlos Pardellas

El Leyma Coruña llega al final del camino, pase lo que pase esta tarde y en una hipotética final, con la mente tranquila. Carles Marco tiene a todos sus hombres disponibles y no cambia la hoja de ruta que impuso en su primer día en el Coliseum, cuando conformó con doce jugadores totalmente nuevos un proyecto que pronto se convirtió en una naranja mecánica. «Intentaremos no perder balones y jugar con buenos espacios. Debemos ser consistentes en nuestro rebote defensivo. Si no lo somos, ellos tendrán segundas opciones, tirarán más y nosotros no podremos correr», reflexionó en la sala de prensa del multiusos coruñés. El ADN que tan rápido caló en el proyecto y que tanto encandiló a la grada desde sus primeras exhibiciones es el que debe guiar al equipo naranja en este último fin de semana de la temporada. Con cambios en la plantilla y pequeñas mutaciones en la forma de jugar, el equipo coruñés confía en las virtudes que le han llevado hasta aquí para dar los dos pasos que le faltan para regresar a la máxima categoría.

El "equipazo" del Palencia

Solo cuatro equipos pueden presumir de haber derrotado al Leyma Coruña de Carles Marco. Y el Palencia de Natxo Lezcano es uno de ellos. Los morados son «un equipazo», como reconoció el técnico catalán del equipo coruñés. Lo son por perfiles. Por contar con exteriores diferenciales en la categoría como Borg, Kunkel, Wintering o el exnaranja Ingus Jakovics. Por aprovechar a Vrankic y compañía en la pintura. Y, sobre todo, por ser la mejor defensa de toda la liga. «Si nosotros perdimos cuatro partidos en la liga regular y lo hicimos muy bien, ellos perdieron siete, solo uno en la segunda vuelta, y llegaron a la final de la Copa», resaltó Marco sobre el Palencia.

El 99-87 que endosaron hace un par de meses en su feudo impone respeto, pero no intimida a un Leyma que se sabe capaz de derrotar a cualquiera de los equipos a los que acoge en esta final four. Con la capacidad competitiva de Dídac Cuevas o Caio Pacheco, con la chispa exterior de Paul Jorgensen, Joe Cremo, Guillem Jou, Jacobo Díaz o Strahinja Micovic y con la inestimable aportación de los interiores Abdou Thiam, Mus Barro e Ilimane Diop. Y, sobre todo, con una marea naranja que será mayoría en un Coliseum abarrotado que tendrá colores de las cuatro aficiones.

El Leyma sabe que lo tiene todo para ascender, pero necesita ser fiel a sí mismo, ante Palencia primero y ante Estudiantes u Oviedo (disputan su semifinal a las 20.15 horas) después, para volver a codearse con los más grandes. María Pita, engalanada de naranja, marca el camino hacia la Liga ACB.