Hockey sobre patines | OK Plata Femenina
El Marineda y el Resa Cambre concluyen la temporada en OK Plata Femenina
Las cambresas necesitan puntuar para evitar la última posición de la tabla
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El Marineda Hockey y el Resa Cambre dicen hoy adiós a la temporada 2025-26 de la OK Plata Femenina en una jornada con muy poco en juego. Las verdes, que ya celebraron el ascenso a OK Liga Iberdrola y el título liguero, se miden esta tarde (19.00 horas) en casa al Rochapea, de la zona media de la clasificación.
Una hora antes, a las 18.00, el Resa Cambre afronta en Os Campóns un duelo de urgencias ante el Patinalon. Necesita ganar o empatar para evitar ser el colista de la tabla. Final apurado a una temporada complicada paras las cambresas.
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