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Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

El Marineda y el Resa Cambre concluyen la temporada en OK Plata Femenina

Las cambresas necesitan puntuar para evitar la última posición de la tabla

Un partido del Marineda esta temporada.

Un partido del Marineda esta temporada. / Casteleiro

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Marineda Hockey y el Resa Cambre dicen hoy adiós a la temporada 2025-26 de la OK Plata Femenina en una jornada con muy poco en juego. Las verdes, que ya celebraron el ascenso a OK Liga Iberdrola y el título liguero, se miden esta tarde (19.00 horas) en casa al Rochapea, de la zona media de la clasificación.

Una hora antes, a las 18.00, el Resa Cambre afronta en Os Campóns un duelo de urgencias ante el Patinalon. Necesita ganar o empatar para evitar ser el colista de la tabla. Final apurado a una temporada complicada paras las cambresas.

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