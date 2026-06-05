El Marineda y el Resa Cambre concluyen la temporada en OK Plata Femenina

El Marineda Hockey y el Resa Cambre dicen hoy adiós a la temporada 2025-26 de la OK Plata Femenina en una jornada con muy poco en juego. Las verdes, que ya celebraron el ascenso a OK Liga Iberdrola y el título liguero, se miden esta tarde (19.00 horas) en casa al Rochapea, de la zona media de la clasificación.

Una hora antes, a las 18.00, el Resa Cambre afronta en Os Campóns un duelo de urgencias ante el Patinalon. Necesita ganar o empatar para evitar ser el colista de la tabla. Final apurado a una temporada complicada paras las cambresas.