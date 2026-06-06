92-81 | El Leyma se abre paso hacia la antesala de la Liga ACB

Cuarenta minutos, alguno más si hace falta acudir a la prórroga, separan al Leyma Coruña del sueño que ya cumplió una vez y que quiere repetir el próximo curso: codearse con los mejores en la Liga ACB. El conjunto naranja venció al Súper Agropal Palencia (92-81) en una semifinal en la que dos de los equipos más potentes de la categoría midieron sus fuerzas, sus virtudes y sus nervios. Empataron en lo primero y se anularon en lo segundo. Pero en lo tercero, en la garra que siempre ha acompañado al equipo de Carles Marco, nadie puede con los coruñeses. Un espectáculo liderado por un Caio Pacheco estelar en la segunda parte y por una marea naranja que no vaciló y mantuvo a los suyos siempre en el sendero hacia la victoria.

No necesitaron elevarse al cielo Mus Barro y Mladen Armus en busca de la primera posesión para que el Coliseum alcanzase el punto de ebullición. La marea naranja arengó y la palentina replicó en una fiesta que pronto se tornó en un pulso de fuerzas sobre el parqué. Las de un Leyma que, fiel al estilo de Carles Marco, intentó imponer un ritmo frenético. Las de un fio sus primeros ataques a su presión sobre la pintura. Guillem Jou, tirando de galones de capitán, fue el encargado de abrir la lata y de echarse el equipo a la espalda en el tramo inicial. Robó, probó desde el perímetro y taponó cuanto pase pudo para cortocircuitar las ideas de Ingus Jakovics. Faltó una pizca de efectividad, pero Cremo y Barro establecieron la ventaja naranja (6-2) antes de que Mathieu Kamba entrase en escena. El alero del Palencia, con un alley-oop y un tiro pisando en el perímetro, lideró la reacción que consolidó Alec Wintering.

Los de Natxo Lezcano encontraron las cosquillas del Leyma en el rebote. Sus bajitos ganaron más balones divididos, propiciaron segundas oportunidades e impidieron al equipo coruñés correr al contragolpe (9-11). La rotación tardó en dar sus frutos. Lo hizo, sobre todo, cuando Paul Jorgensen agachó la cabeza en defensa y comenzó adueñarse de esos rebotes fundamentales para guisarse él mismo un canastón. Jou, con un triplazo frontal, puso de nuevo en ventaja al Leyma (14-12).

Los interiores también tuvieron mucho que decir. Abdou Thiam, con un rebote en cada aro, y Barro, con una captura certera en ataque, demostraron el espíritu de lucha que este Leyma tiene tatuado en su piel desde hace diez meses. Todos ayudaron a elevar una renta que Wintering, con un pick and roll de manual, dejó en un 20-16 al final del primer cuarto.

Segundo cuarto

Cada cuarto es un partido diferente cuando el ascenso a la Liga ACB está tan cerca y tan lejos. Y no es baladí permitir a las estrellas del Palencia campar a sus anchas. Aunque Cremo abrió el cuarto con un par de tiros libres (22-16), los castellanos encontraron rápidamente las manos certeras de Alec Wintering. El norteamericano dio un recital con cinco puntos en un periquete para neutralizar la escapada naranja.

Tocó apretar los dientes en un intercambio sin tantas luces. Los rebotes en defensa aseguraron oportunidades de correr, pero algunos errores de Caio Pacheco, visiblemente frustrado, pese a dejar alguna bandeja de mucha calidad, permitieron al Palencia volver a tomar el mando. Kamba no perdonó ni una y Xabi Oroz, atento, robó para machacar el aro sin oposición (26-29).

Paul Jorgensen e Ilimane Diop intercambiar marcajes con dos jugadores del Palencia. / Casteleiro

Carles Marco pidió un tiempo muerto ayudar a sus pupilos a rebajar las pulsaciones. Jorgensen ayudó a calmar las aguas con una buena suspensión, pero fue apenas el inicio de un intercambio alocado. Jakovics no perdonó sobre la bocina ante su exequipo, mientras Barro, Jou y Jacobo Díaz no daban ningún balón por perdido. Esa garra que tantos triunfos cimentó durante la temporada ayudó a encontrar, de manera fortuita, el acierto exterior antes del descanso. Jorgensen y Pacheco encadenaron un par de triples, pero las réplicas de Kamba, con un mate, y Jakovics, con otro triple, impidieron al Leyma tomar rápido el mando.

Un parón interminable a 26 segundos del descanso, por un final de posesión dudoso de Palencia, se resolvió con carcajadas, música, dos tiempos muertos y un reloj atrofiado que dejó en 22 los segundos de la última posesión naranja. Erró Cuevas en la esquina y no lo pudo remediar Cremo en el rebote, antes del bocinazo que marcó el camino de los vestuarios (38-40).

Segunda parte

Fue un segundo tiempo con los nervios a flor de piel y con muchos momentos de dudas. Cremo abrió la lata con un tiro libre, pero erró el segundo, que hubiese permitido igualar la contienda. Vrankic y Armus, con un triple y un dos más uno que le regaló Cuevas al pívot del Palencia, puso contra las cuerdas a un Leyma que no terminaba de encontrarse cómodo (40-46).

Costó encontrar puntos, pero el Leyma recordó que tiene un arsenal amplísimo cuando lo necesita. Tiró de las manos de Ilimane Diop para salir a flote. El senegalés sacó una falta entrando a canasta, anotó sus tiros libres y continuó su festival con un triple y otro par de puntos en el 4,60 para empatar (46-46). Comenzó entonces un nuevo frenesí anotador entre las estrellas de ambas escuadras. Kamba, Pacheco, Borg y Jacobo Díaz intercambiaron canastones, con el brasileño cada vez más entonando desde el perímetro.

Joe Cremo ataca el aro defendido por Ingus Jakovics / Casteleiro

Una discutida falta en ataque de Kamba permitió a Cremo recobrar la ventaja con cuatro tiros libres, dos por la falta y otros dos por técnicas del banquillo de Palencia (57--53). Volvió a estallar un encuentro en el que las aficiones jalearon cada intercambio de triples entre Jorgensen y Borg. Diop siguió siendo inevitable, mientras Wintering, el más rápido de la clase, sacaba provecho de cada error naranja para castigar al contragolpe y salir de debajo de las piedras para cazar rebotes ofensivos.

No fue suficiente para aplacar a un Leyma más entonado en las últimas posesiones del parcial (66-60). Adam Kunkel pisó mal tras una pugna en el aire con Thiam y se marchó de inmediato al vestuario, arropado por los fisioterapeutas de Palencia y sin poder pisar. El tercer cuarto fue naranja a pesar de un tiro libre de Manu Rodríguez (66-61).

Último cuarto

Ni siquiera las molestias físicas que notó Dídac Cuevas en el inicio del último cuarto impidieron al Leyma Coruña hacer lo que mejor sabe hacer: machacar cuando el hierro está caliente. Salió Caio Pacheco a la pista para reemplazar al base catalán. Anotó una mandarina sobre la bocina para destapar la botella de los triples. Emanaron con burbujas los canastones de Jacobo Díaz y de Paul Jorgensen para elevar a diez la renta a siete minutos del final (75-65).

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El bonus fue la única esperanza de un Palencia que pareció sucumbir ante la presión. Errores groseros en bandejas sencillas de Álvaro Muñoz y faltas fuera de lugar permitieron al Leyma relamerse y gestionar con cabeza el reloj y la renta. Los triples de Jorgensen y Pacheco evitaron el milagro por parte de los de Natxo Lezcano y desataron la fiesta en un Coliseum que gozó, aplaudió y rugió hasta ver el 92-81 en el marcador con el cronómetro a cero. Un triunfo de ADN para situarse en la antesala de la gloria y esperar en ella al Estudiantes o al Oviedo.