Caio Pacheco, tras el Leyma-Palencia: "Me gusta jugar estos finales apretados"

Caio Pacheco lideró con sus 25 puntazos el triunfo del Leyma Coruña contra el Palencia para quedarse, a una sola victoria de ascender a la Liga ACB. Lo hizo tras un partido que comenzó con algunos errores individuales que no le pesaron lo más mínimo. "En este equipo tenemos claro que el partido es muy largo. De la manera que jugamos, tendremos parciales positivos y negativos. Yo mismo tengo rachas buenas y malas, pero el staff y los compañeros me dan confianza para que siga tirando", explicó el base brasileño.

Se echó al equipo a la espalda en un segundo tiempo en el que pasó de la frustración inicial a un recital anotador. "Los finales apretados son los que a mí me gusta jugar. Estoy contento de haber tomado esos tiros y de que hayan entrado" reflexionó.

Agresividad

El base es consciente del "grandísimo partido" que disputaron el Leyma y el Palencia. "Sabíamos que ellos serían muy agresivos. El primer tiempo estuvo muy peleado, pero el partido lo pudimos sacar por detalles. Nos hicieron mucho daño con el rebote ofensivo en el primer tiempo. Cuando corregimos eso, pudimos correr y ser nosotros mismos", resumió.

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Aun con la euforia del triunfo en las semifinales, no se confía de cara a la final de este domingo: "El trabajo no está hecho, queda un partido".