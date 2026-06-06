Carles Marco, tras el Leyma-Palencia: «La clave estuvo en el tercer cuarto, cuando cerramos el rebote defensivo y pudimos empezar a correr»

El Leyma Básquet Coruña de Carles Marco es un equipo diseñado para competir y saber sufrir. La victoria contra el Palencia en las semifinales de la Final Four por el ascenso a la ACB ha sido una muestra de ello y así lo reconoció el técnico catalán en la sala de prensa. «Tanto nosotros como ellos nos merecíamos jugar la final, hemos sido dos equipos muy consistentes a lo largo de la temporada. Pero es cierto que, estando en casa, nos dimos la oportunidad de volver a jugar el domingo, vamos a ver como nos recuperamos», indicó el entrenador naranja.

Para Marco, la igualdad del comienzo entraba dentro de «lo esperado», pero los dos últimos cuartos fueron determinantes, sobre todo por el dominio local del «rebote defensivo». «Ellos habían hecho diez o más puntos en segundas opciones [en la primera parte] y esa era una de las cosas que teníamos en mente para cambiar, lo hablamos en el vestuario. Nuestra resiliencia como equipo hizo que siguiéramos defendiendo bien y que jugásemos con confianza», resaltó el técnico catalán que, además, reconoció que el triunfo se le puso de cara al Leyma cuando «pudo empezar a correr»: «Cuando Palencia se puso siete arriba y vimos que el tercer cuarto seguía la misma tónica que los dos primeros, estábamos preocupados, pero cerramos el rebote defensivo y comenzamos a hacer transiciones. Diop nos desatascó y puede ser que ese haya sido el momento clave. Somos un equipo que compite bien».

Diop y los otros 'tocados'

Carles Marco resaltó varias veces el papel de un Ilimane Diop que jugó «infiltrado» después del descanso por problemas en el tobillo, pero cuya contribución en los periodos finales terminó por ser decisiva: «Sus puntos nos vinieron muy bien para ponernos por delante en el tercer cuarto. Es uno de esos jugadores que, como otros de la plantilla, tiene ganas de que nos vayan las cosas bien, es fantástico entrenar a gente así. Muchas veces, cuando uno de ellos empuja, los demás se contagian. Nos reactivó».

No solo el pívot senegalés se marchó tocado. Dídac Cuevas no pudo jugar el último cuarto y otros, como Guillem Jou, terminaron con problemas físicos. «La exigencia es máxima y ya veremos [como están de cara a la final]. Confiamos en cuerpo médico, los fisioterapeutas y los preparadores físicos. Hay cierta preocupación por los que no han podido acabar y también por alguno que ha terminado, pero con alguna cosilla», concluyó el preparador del Leyma.