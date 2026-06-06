Jacobo Díaz, tras el Leyma-Palencia: «Más o menos cansados, nos queda un partido y hay que dar el 100%»

Jacobo Díaz fue uno de los nombres propios del triunfo del Leyma Básquet Coruña sobre el Palencia en las semifinales de la Final Four de ascenso a ACB en el Coliseum. Sin hacer mucho ruido, el madrileño sostuvo al equipo en los peores momentos y terminó en el podio de los más valorados en clave naranja, por detrás de Caio Pacheco y Paul Jorgensen, con 13 créditos construidos en base a sus 12 puntos y 7 rebotes. «Fue una semifinal muy dura, con un nivel de contacto físico muy alto, pero estamos contentos de haber podido disfrutar delante de nuestro público», señalo el jugador en zona mixta.

Lo más importante, para Díaz, fue que el Leyma logró «igualar su dureza en el rebote» para hacerse fuerte bajo los aros. «Supimos cerrarlo y ajustar la defensa, eso nos permitió correr. Estuvimos muy acertados en la segunda parte porque jugamos al ritmo al que estamos acostumbrados durante la temporada», analizó. Las dos técnicas que los colegiados señalaron a Mathieu Kamba y Natxo Lezcano, transformadas por Joe Cremo, dieron al Leyma una ventaja de cuatro puntos fundamental bajo el punto de vista de Jacobo Díaz: «Conseguimos remontar y eso cambió la dinámica», reconoció el jugador.

La fuerza del grupo

Si algo ha caracterizado al Leyma en la campaña 2025-26 es que ha sido un equipo coral. «Es nuestro ADN, no hemos dependido nunca de un solo jugador. Un día fue Caio, otro Dídac, otro Jorgensen, otro Cremo, otro Guillem, otro yo... Eso es lo que define al equipo», comentó Díaz. La figura del madrileño fue clave en las capturas bajo el aro. «Hay días que te cae el rebote y otros que no», bromeó, antes de ponerse más serio: «Lo importante es ayudar al equipo desde lo que me toca. Me cayeron varios [rebotes] y metí varias canastas fáciles, pero cada partido es diferente y hay que aprovechar las oportunidades que te llegan».

El plano físico, con varios jugadores tocados para la final del domingo, es lo que más preocupa al Leyma de cara al último encuentro de la temporada. «Son diez meses de competición y es duro, pero todos los equipos llegamos en la misma situación, con más ilusión y corazón que piernas. Más o menos cansados, nos queda un partido y hay que dar el 100%, porque va a ser a todo o nada», admitió el madrileño.

La afición del Leyma caminó al lado del equipo desde mucho antes del salto inicial, una gasolina para la escuadra de Carles Marco que se valora mucho de puertas adentro. «Estamos muy agradecidos de la masa social que tenemos, quien haya visto al Básquet Coruña en los últimos años no creo que pensara que se podía llegar a esto cuando jugaba en Riazor. Esto habla de la buena gestión que se está haciendo por parte del club, que ha enganchado a mucha gente, y creo que nosotros también hemos hecho nuestra labor. Cada vez viene más gente a vernos y eso es una motivación para nosotros», declaró Jacobo.