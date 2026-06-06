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Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo
El Coliseum de A Coruña acoge la semifinal por la subida de categoría en Primera FEB
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Se esperan un lleno esta tarde en el partido del LEyma en el Coliseum
El Leyma será fiel a ese estilo abierto, de posesiones cortas, correr y rebotear que le ha acompañado
El Leyma llega en teoría con todos sanos después de los problemas físicos en la parte final de la temporada de Didac Cuevas y Caio Pacheco
El Leyma superó 3-1 a Menorca en la eliminatoria previa
Por el otro lado del cuadro compiten Estudianhes y Oviedo, que lo harán más tarde
En un par de horas estarán los equipos por el Coliseum y te contamos todo
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