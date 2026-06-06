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Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo

El Coliseum de A Coruña acoge la semifinal por la subida de categoría en Primera FEB

Paul Jorgensen entra a canasta ante Borg y Kunkel, del Palencia, en el duelo de la primera vuelta en el Coliseum.

Paul Jorgensen entra a canasta ante Borg y Kunkel, del Palencia, en el duelo de la primera vuelta en el Coliseum. / Carlos Pardellas

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Carlos Miranda

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