Baloncesto
Leyma Coruña-Palencia: Diez minutos que pueden valer un billete de vuelta a la ACB
Las contribuciones de Ilimane Diop y Caio Pacheco en el tercer cuarto fueron determinantes para que el cuadro naranja se reencontrase a sí mismo y asegurase la presencia naranja en la última ronda de la Final Four
Algo pasó en el entretiempo del Leyma Básquet Coruña-Palencia que renovó la fe de la plantilla naranja en su camino de vuelta hacia la Liga ACB. Después de dos cuartos irregulares, donde la agitación y el desacierto pesaron más que el buen trabajo, los pupilos de Carles Marco volvieron del vestuario para el tercer y el cuarto periodo con otra cara y otro aire. Un impulso decisivo para encarrilar el choque.
Palencia comenzó más enchufado y el aro repelió los primeros intentos de Micovic y Diop. El fantasma de la maldición del tercer acto sobrevoló el Coliseum. Era una historia ya conocida en otras grandes citas, como el duelo directo frente al Obradoiro en A Coruña o el primer partido a domicilio contra el Hestia Menorca. Pero, en esta ocasión, al Leyma no le temblaron las piernas. Se repuso e invirtió el guion. Voló sobre las prestaciones de un Ilimane Diop que apenas jugó en la primera mitad por problemas físicos. Llegó incluso a marcharse a la caseta con el médico y los fisioterapeutas y logró recuperarse lo justo para oxigenar a sus compañeros cuando más lo necesitaban. El pívot senegalés resucitó a la escuadra de Carles Marco con siete puntos seguidos, una férrea defensa sobre Alec Wintering y un liderazgo que el equipo local había echado de menos hasta el momento.
No caminó solo. Caio Pacheco, discreto en los dos primeros periodos, regresó del vestuario como si saltase a la pista del parque: con ganas de divertirse. Y, si Caio sonríe, el Coliseum disfruta. El brasileño metió una marcha para reenganchar al Leyma al partido y el Palencia, poco a poco, se fue difuminando entre la garra naranja y la ansiedad y los errores propios. Errores como los de Mathieu Kamba y Natxo Lezcano, que fueron sancionados con dos faltas técnicas consecutivas que enviaron a Joe Cremo a la línea de 4,60. El estadounidense, que solo encontró la red a través de los tiros libres, templó los nervios, estabilizó las muñecas y firmó una renta de cuatro puntos que rompió el partido para confirmar la superioridad coruñesa.
Confianza y talento para asegurar la victoria
Un triplazo de Paul Jorgensen, que no quiso perderse la fiesta, revirtió la dinámica de un Leyma que pasó de ir perdiendo por siete puntos al inicio del cuarto a ganar de cinco en la recta final (60-55). La ventaja, aunque corta, revivió al cuadro de Carles Marco, que incrementó la intensidad en la retaguardia y se hizo fuerte bajo su propio aro, con rebotes defensivos fundamentales de Dídac Cuevas o Abdou Thiam. Diop, que no había encestado hasta el momento, clausuró los diez minutos con nueve puntos (66-61).
No se relajó tampoco el conjunto naranja en el acto decisivo, que redobló los esfuerzos y se encomendó a un Caio Pacheco rebosante de confianza para certificar la presencia coruñesa en la gran final del domingo.
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