La marea naranja tiñe el Coliseum y arropa al Leyma Coruña en su sueño de ACB

Ya vivió noches de gloria en la Liga ACB, pero pocas citas levantaron la expectación que ha generado la Final Four en el Coliseum. Los sueños que en la pista alimenta un Leyma Coruña que anhela regresar a la élite del baloncesto español se transmitieron a una afición que dio ejemplo de cómo arengar a sus jugadores en busca del premio mayor en la previa de la fase en la que se decidirá el último billete hacia la gloria.

La sobremesa no fue, quizá, la mejor hora para reunir a una marea naranja que desde más de dos horas antes del salto inicial ya comenzó a teñir los aledaños del Coliseum y Matogrande. Con el recuerdo de la conjura en la previa del derbi gallego contra el Obradoiro, las pancartas, banderas, tambores y bengalas naranjas tiñeron la plaza del Soho y desfilaron por la pasarela de Alfonso Molina, rumbo a la plaza donde se cumple el último sueño de la ACB de esta temporada. Entre arengas habituales, de una familia naranja entregada a la causa, no faltó el respeto a otras aficiones. «Somos como primos hermanos», confraternizaron algunos miembros de la marea naranja con aficionados del Oviedo, con quienes desearon verse las caras en la final.

Recibimiento al equipo

Los grupos de animación ya preveían un duelo particular en las gradas y, también, en el recibimiento al equipo. Fueron los del Leyma los primeros en aplaudir, saludar y animar a los suyos en su llegada en autobús. Desembarcaron y recibieron a pie, en su camino hacia la puerta 14, el último grito de apoyo antes del entrar al foso para la primera de las dos finales necesarias para abrir las puertas de la ACB.

Esperó su turno con paciencia el millar de aficionados del Palencia en la acera de Expocoruña, hasta que desembarcaron los suyos y se intercambiaron las posiciones. Los palentinos hicieron ruido y prendieron sus bengalas para recibir a sus propios héroes, como el exnaranja Ingus Jakovics.

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Cifras parejas en los aledaños, pero desbalanceadas cuando se abrieron las puertas del multiusos. Se hizo notar la familia naranja desde más de una hora antes del inicio de la primera semifinal. Un ambiente festivo, con cuatro aficiones conviviendo y compartiendo su pasión por el baloncesto. Solo una festejará este domingo por la tarde. Pero A Coruña, y su marea naranja, volvieron a mostrar que están a la altura de la élite del baloncesto español.