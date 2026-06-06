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Hockey sobre patines

El Marineda Hockey gana al Rochapea y cierra la OK Plata sin perder

El Resa Cambre sumó un punto frente al colista

Las jugadoras del Marineda Hockey se felicitan después de un partido en el Agra I.

Las jugadoras del Marineda Hockey se felicitan después de un partido en el Agra I. / CASTELEIRO

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RAC

A Coruña

El Marineda Hockey se impuso al Rochapea en la última jornada de la OK Plata (7-2) para cerrar con broche de oro una temporada perfecta. En 26 jornadas, cosechó 23 triunfos y 3 empates, sin derrotas, para dar el salto definitivo a la élite. El Resa Cambre, descendido, empató 3-3 contra el Patinalón.

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