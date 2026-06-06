El Marineda Hockey gana al Rochapea y cierra la OK Plata sin perder

El Marineda Hockey se impuso al Rochapea en la última jornada de la OK Plata (7-2) para cerrar con broche de oro una temporada perfecta. En 26 jornadas, cosechó 23 triunfos y 3 empates, sin derrotas, para dar el salto definitivo a la élite. El Resa Cambre, descendido, empató 3-3 contra el Patinalón.