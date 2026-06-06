Las notas del Leyma Coruña contra el Palencia: Caio Pacheco marca el camino hacia la Liga ACB

El Leyma Coruña ya está a una sola victoria de volver a ser equipo de la Liga ACB después de derrotar al Palencia en las semifinales de la Final Four en el Coliseum. Los naranjas tiraron de garra y esfuerzo colectivo para asegurar el triunfo en una gran segunda parte en la que, sin duda, Caio Pacheco brilló con luz propia.

El mejor

Caio Pacheco (9): Cuando templó los nervios, jugó como los ángeles. 25 puntos que pueden valer medio ascenso.

El cinco inicial

Dídac Cuevas (5): Fallón en ataque y en la dirección de juego. No escatimó en esfuerzos.

Joe Cremo (7): Erró todos sus tiros de campo, pero cargó al Palencia con faltas y no perdonó en los tiros libres

Guillem Jou (8): El soldado ideal de Carles Marco. 9 puntos y coraje para ganar cada balón dividido.

Strahinja Micovic (5): Defendió con seriedad, pero dejó a deber en varios ataques.

Mus Barro (7): Un espectáculo silencioso con 8 rebotes y 2 robos.

El banquillo

Paul Jorgensen (8): Mentalidad ganadora. Rebotes que valen partidos y triplazos que pueden valer un ascenso. 15 puntos en su muñeca.

Ilimane Diop (8): Un gigante multiusos que rompió el partido en el tercer cuarto, pese a jugar infiltrado la segunda parte. 11 puntos y 3 rebotes.

Abdou Thiam (6): Se cargó con faltas en su buena labor defensiva. 6 puntos y 3 rebotes.

Jacobo Díaz (7): Un seguro en las segundas oportunidades. 7 rebotes y 12 puntos que valen oro.

Macachi Braz (SC): Completó la convocatoria, pero no tuvo minutos ante el Palencia.

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Danilo Brnovic (SC): Se quedó todo el partido en el banquillo sin salir a la pista.