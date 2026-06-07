3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento

Carácter, paciencia y veteranía. Esos fueron los ingredientes del Liceo para doblegar al Calafell (3-4) en el cuarto partido de las semifinales de la OK Liga y reclamar su puesto en la final. Después de haber terminado la competición regular en la primera posición, los hombres de Juan Copa cumplen los pronósticos y jugarán la última ronda por el título, aunque el camino para llegar al último peldaño ha sido espinoso y largo. El equipo catalán hizo sudar al coruñés que, amparado en la experiencia de César Carballeira, Blai Roca, Toni Pérez y, sobre todo, Dava Torres, salió con vida de la caldera del Joan Ortoll.

El Liceo pisó el terrazo catalán sin Nuno Paiva, tocado, y con la portería de Martí Serra entre ceja y ceja. El público, muy enchufado, reclamó cada choque con intensidad y decibelios para tratar de empujar a los suyos e intimidar a los coruñeses. Toni, en el segundo palo, estuvo cerca de abrir el marcador y poco después fue Dava el que se quedó a centímetros de culminar una gran asistencia de Carballeira. En el otro extremo de la pista, Blai Roca tardó siete minutos en estrenarse, pero lo hizo con una doble intervención de agilidad felina.

El cuadro colegial defendió a toda la pista. Con una presión tan alta como intensa, forzó múltiples pasividades del Calafell en campo propio, que no encontraba la manera de fluir entre las camisetas blanquiazules. En el tramo final del primer tiempo, la rigidez inicial dio paso a las revoluciones. Se abrieron las defensas y aparecieron los espacios para que brillasen Serra y Roca. Y, en ese contexto, apareció Dava Torres. El capitán, curiosamente en una de las ocasiones menos claras del Liceo, encontró un resquicio en la escuadra local para convertir el 0-1. El tanto no cambió la dinámica, que continuó con el protagonismo absoluto de los dos guardametas para evitar males mayores en una y otra portería.

Locura y vértigo

El Calafell ya había advertido en el tercer encuentro que es un equipo de mil y una vidas. Y volvió a demostrarlo nada más volver del vestuario. Sergi Folguera soltó un latigazo lejano que se envenenó y sorprendió a Blai Roca para colocar el 1-1 con toda la segunda parte por delante. El gol noqueó al Liceo, que se pasó unos minutos de zozobra en los que los locales rozaron el segundo tanto en múltiples ocasiones. Pero los hombres de Juan Copa despertaron de la forma que mejor saben: adelantándose en el marcador. Carballeira robó y sirvió, para que Bruno Saavedra convirtiese su octavo gol del curso a la escuadra tarraconense (1-2).

Poco le duró la alegría al Liceo, que vio como Domènech firmaba el 2-2 a la contra tras un mal pase de Nil Cervera. Y, como si de un pesado déjà vu se tratase, Carballeira vio una tarjeta azul que lo mandó al banco por cortar una transición y envió a Folguera al punto de falta directa. Juan Copa cambió de portero y Martín detuvo la ejecución con el codo. No le importó mucho al Calafell errar la bola parada porque, con uno más, aprovechó para ponerse por delante a través de una genialidad de Joan Pujalte (3-2).

El Liceo se tambaleaba sobre el terrazo tarraconense, pero sacó los galones para dar un golpe en la mesa. Toni Pérez, siempre el más listo de la clase, cazó un pase de Dava Torres para rubricar el 3-3 y el propio capitán, a falta de un minuto, recogió una asistencia de Saavedra a la contra para voltear el luminoso a sangre fría (3-4). El Calafell sacó a Serra y jugó con cinco hombres de pista, a todo o nada para buscar el empate. Pero el cuadro coruñés resistió, defendió y venció para meterse en la final de una OK Liga en la que aguarda rival, a la espera de la resolución del Barcelona-Igualada en el quinto partido.