97-100 | El Leyma gasta su séptima vida para abrir las puertas de la Liga ACB

Hace poco menos de un año, Carles Marco se presentó en A Coruña con la premisa de formar un Leyma Coruña combativo que tuviese al Coliseum al borde del asiento. Lo cumplió durante un curso en el que rozar la perfección no fue suficiente para ser campeón. Y lo repitió en la Final Four. Si el duelo contra el Estudiantes hubiese durado 39 minutos, el equipo madrileño habría vuelto a la Liga ACB tras un lustro de tormento en Primera FEB. Pero en esos últimos 60 segundos, y en los cinco minutos posteriores, en la prórroga, el equipo naranja consumió todas las vidas que le quedaban. Como si de un gato o de Super Mario se tratase, un triple de Caio Pacheco forzó un tiempo extra en el que la marea naranja, que nunca perdió la fe, vio a sus héroes abrir a machetazos las puertas de la gloria. Con triples imposibles, con tiros libres imperdonables. Con la esperanza que cualquiera habría perdido en el tercer cuarto. El Leyma Coruña vuelve a la élite y lo hace con una exhibición temperamento que recordará por siempre en su historia: 95-100.

Fue una final contra los nervios, el físico y la presión. Tres minutos tardó en romperse el empate inicial, con un solitario tiro libre del exnaranja Lotanna Nwogbo. Y casi cuatro se necesitaron para ver la primera canasta, un triple de Jacobo Díaz recién ingresado en la primera rotación naranja. El Leyma fue fiel a sus principios. Intentó ganar por volumen, sacando petróleo, sobre todo, de los rebotes ofensivos. Faltó acierto en varios lanzamientos de Jorgensen, Jou o Cremo, pero las canastas a cuentagotas de Abdou Thiam y Jacobo Díaz, con un triplazo, elevaron la renta. Caio Pacheco, con una suspensión sencilla, cerró el primer cuarto con un 6-12 en el marcador.

Los nervios se quedaron en los primeros minutos y la calidad empezó a aflorar en el segundo cuarto. Caio Pacheco abrió la contienda y Jacobo Díaz contribuyó a la causa con una buenísima defensa interior ante Hugo López. Estudiantes buscó algún líder entre sus filas. Garino rompió el hielo, pero quien tomó el mando de la ofensiva fue Omar Silverio. El dominicano se probó con algún tiro libre y salió al rescate de los suyos cuando Jou, Jacobo Díaz y Cremo, con un triple, firmaron el 17-21. Un tres más uno permitió al Estudiantes meterse del todo en la final y Granger, que salió de su letargo, obligó a Carles Marco a pedir un tiempo muerto (24-21).

La reacción naranja fue tan inmediata como contundente, con Dídac Cuevas y Jacobo Díaz como los héroes del perímetro, y Toni Ten también tuvo que hacer uso de sus tiempos muertos. Jayson Granger asumió los galones que se le presuponen. Aunque no pudo batirse a cañonazos con Cuevas, de dulce con sus tiros lejanos, sí consiguió sacar petróleo de los cambios de marcas y de las faltas que le sacó a Abdou Thiam. McGrew y Nwogbo, en su duelo particular con Barro, lograron con acierto y una pizca de suerte en algún rebote cerrar el primer tiempo con todo por decidir (34-36).

Segunda parte

Fue un tercer cuarto de luchar contra uno mismo. El Leyma salió dispuesto a pelear de tú a tú en el perímetro contra el Estudiantes. A su favor jugaron las segundas oportunidades y algún que otro acierto de Caio pacheco y Paul Jorgensen, pero no fue suficiente para hacer frente a los hachazos de Silverio y Granger. Se atragantaron varios ataques importantes y esto lo aprovechó el Estudiantes para asentarse con el marcador a su favor (50-45). Las alarmas saltaron cuando, a base de tiros libres y algunos contactos más que discutibles señalados por el trío arbitral, los madrileños establecieron el 58-50.

La reacción, tiempo muerto mediante, fue inmediata, pero fugaz. Caio Pacheco, Jacobo Díaz e Ilimane Diop establecieron el 60-57, pero el senegalés erró el triple fundamental para poner las tablas en el marcador. Eso lo aprovecharon los colegiales para castigar más y mejor en el último minuto del cuarto. Un pase perfecto de Granger para McGrew obligó al Leyma buscar una remontada heroica en el último cuarto (65-57).

Tocó apelar a la épica que acompañó la victoria naranja en Magariños en la fase regular cuando Garino, con un triple esquinado, estableció los temidos dobles dígitos a poco menos de nueve minutos del final (70-59). Carles Marco trató de enderezar a la tropa con un tiempo muerto y la afición, que nunca bajó los brazos, trató de levantar la moral del quinteto.

El hierro se enemistó con los hombres de naranja mientras se agrandaba para recibir los lanzamientos de Silverio y compañía. (60-75). Tiraron de coraje los soldados del Coliseum, con Jorgensen y Cremo a cargo de la ofensiva (77-68). El meigallo atenazó al Estudiantes a medida que Cuevas y Diop amenazaban con el milagro. Y Caio Pacheco, con un triple a 36 segundos del final, clavó el 80-80. Toni Ten pidió un tiempo muerto para confiarle a Granger el ascenso. El uruguayo erró su triple y en la réplica, Cremo se hizo un lío cuando tenía vía libre hacia el ascenso.

El tiempo extra

La final se decidió en una prórroga a prueba con los nervios a flor de piel. Y ahí, el Leyma gastó su séptima vida para abrir las puertas del cielo. Un triplazo de Paul Jorgensen, la redención de un incombustible Ilimane Diop en el perímetro, una defensa de titanio de Jacobo Díaz ante una entrada a canasta de Granger (80-88). Jugadas que valen un ascenso labrado en base a una fe que cualquiera habría perdido en el ecuador del último cuarto.

El Leyma y el Coliseum no dejaron de rugir, incluso, cuando los madrileños amenazaron con responder de inmediato y se pusieron cuatro abajo. Jorgensen encontró triples y canastones vitales y Diop, dos tiros libres vitales para seguir al mando. Quemó el marcador con el 91-93, obra, de nuevo, de Silverio y Granger. Pero Caio Pacheco, el héroe de la semifinal, se sacó de la chistera una bandeja con tiro libre adicional (91-96).

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El ascenso se decidió en los tiros libres. Los que metió Silverio y los que forzaron sobre Diop y Cremo. Acertaron el senegalés y el neoyorquino (95-100). Nada importó la última canasta de Granger (97-100). El Leyma Coruña, con su séptima vida y un lanzamiento de martillo de Joe Cremo sobre la bocina, consolidó el milagro del Coliseum. Palmas, confeti y lágrimas para cruzar, de nuevo, el puente de baldosas naranjas hacia la tierra prometida de la Liga ACB.