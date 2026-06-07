Baloncesto
Caio Pacheco: «Cuando el balón me llegó a las manos, supe el triple iba dentro»
«Ni en mis mejores sueños habría escrito un guion así, A Coruña se merecía un equipo en ACB», declaró el base brasileño
La temporada del Leyma Básquet Coruña es de un enorme valor colectivo, pero en los momentos candentes la fe naranja se canalizó a través de la figura de un Caio Pacheco especialmente inspirado en los meses finales. Fue decisivo ante el Palencia y desató la locura contra el Estudiantes, con un triplazo al límite que envió el choque a la prórroga. El base naranja explicó como vivió la jugada decisiva del duelo: «Me gusta tomar esos tiros, me siento tranquilo. No hay que pensarlo mucho y tirar con confianza. No tiré bien en todo el partido, no estuve cómodo, pero cuando ese balón me llegó a las manos, sabía que iba dentro. Creímos desde el principio hasta al final y A Coruña se merecía un equipo en ACB», valoró el jugador tras el encuentro.
«Somos un equipo con unos huevos gigantescos», resumió Pacheco. «Cuando nadie lo esperaba, no dejamos de creer y estoy muy orgulloso de mis compañeros, del club y de toda la gente que trabaja cada día con nosotros. Las cosas buenas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan. Ni en mis mejores sueños habría escrito un guion así. Las cosas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan», señaló.
Al base brasileño le costaba encontrar las palabras después de lograr el objetivo. «Venir de la ciudad de la que yo salí y jugar a ACB es algo muy grande», reconoció un Pacheco emocionado que admitió que el resto de la plantilla del Leyma estará en su vida «para siempre».
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