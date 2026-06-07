Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los estudiantes, tras la PAU: "Juegan con nuestro futuro"Desembarco de SAIC en FerrolResultados de Estrella GaliciaLos fichajes del Dépor: un extremo derecho, la prioridadFiscalía de A Coruña contra el cobro del equipaje de manoSan Juan estrena parcelas piloto en las playasRestricciones y multas este San Juan
instagramlinkedin

Baloncesto

Caio Pacheco: «Cuando el balón me llegó a las manos, supe el triple iba dentro»

«Ni en mis mejores sueños habría escrito un guion así, A Coruña se merecía un equipo en ACB», declaró el base brasileño

Caio Pacheco celebra el ascenso a ACB.

Caio Pacheco celebra el ascenso a ACB. / CASTELEIRO / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

La temporada del Leyma Básquet Coruña es de un enorme valor colectivo, pero en los momentos candentes la fe naranja se canalizó a través de la figura de un Caio Pacheco especialmente inspirado en los meses finales. Fue decisivo ante el Palencia y desató la locura contra el Estudiantes, con un triplazo al límite que envió el choque a la prórroga. El base naranja explicó como vivió la jugada decisiva del duelo: «Me gusta tomar esos tiros, me siento tranquilo. No hay que pensarlo mucho y tirar con confianza. No tiré bien en todo el partido, no estuve cómodo, pero cuando ese balón me llegó a las manos, sabía que iba dentro. Creímos desde el principio hasta al final y A Coruña se merecía un equipo en ACB», valoró el jugador tras el encuentro.

«Somos un equipo con unos huevos gigantescos», resumió Pacheco. «Cuando nadie lo esperaba, no dejamos de creer y estoy muy orgulloso de mis compañeros, del club y de toda la gente que trabaja cada día con nosotros. Las cosas buenas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan. Ni en mis mejores sueños habría escrito un guion así. Las cosas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan», señaló.

Noticias relacionadas y más

Al base brasileño le costaba encontrar las palabras después de lograr el objetivo. «Venir de la ciudad de la que yo salí y jugar a ACB es algo muy grande», reconoció un Pacheco emocionado que admitió que el resto de la plantilla del Leyma estará en su vida «para siempre».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents