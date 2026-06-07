Caio Pacheco: «Cuando el balón me llegó a las manos, supe el triple iba dentro»

La temporada del Leyma Básquet Coruña es de un enorme valor colectivo, pero en los momentos candentes la fe naranja se canalizó a través de la figura de un Caio Pacheco especialmente inspirado en los meses finales. Fue decisivo ante el Palencia y desató la locura contra el Estudiantes, con un triplazo al límite que envió el choque a la prórroga. El base naranja explicó como vivió la jugada decisiva del duelo: «Me gusta tomar esos tiros, me siento tranquilo. No hay que pensarlo mucho y tirar con confianza. No tiré bien en todo el partido, no estuve cómodo, pero cuando ese balón me llegó a las manos, sabía que iba dentro. Creímos desde el principio hasta al final y A Coruña se merecía un equipo en ACB», valoró el jugador tras el encuentro.

«Somos un equipo con unos huevos gigantescos», resumió Pacheco. «Cuando nadie lo esperaba, no dejamos de creer y estoy muy orgulloso de mis compañeros, del club y de toda la gente que trabaja cada día con nosotros. Las cosas buenas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan. Ni en mis mejores sueños habría escrito un guion así. Las cosas tardan un poco en llegar, pero le llegan a quienes las trabajan», señaló.

Al base brasileño le costaba encontrar las palabras después de lograr el objetivo. «Venir de la ciudad de la que yo salí y jugar a ACB es algo muy grande», reconoció un Pacheco emocionado que admitió que el resto de la plantilla del Leyma estará en su vida «para siempre».