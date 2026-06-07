Carles Marco: «Creímos hasta el final que Pacheco y Jorgensen iban a meter sus canastas»

Pocas personas tan felices al término del Estudiantes-Leyma Básquet Coruña como Carles Marco, pletórico pese a que trató de ceder todos los focos a su plantilla después de lograr el ansiado regreso a la Liga ACB. «Ellos son los verdaderos protagonistas, los que han creído hasta el final en cada idea que les hemos propuesto durante todo el año», aseguró el técnico catalán.

Marco admitió que el Leyma jugó «a la desesperada» en el tramo decisivo del encuentro y que lo «vio perdido» durante algunas fases, pero que lo intentaron «todo» para darle la vuelta, como al final sucedió. «Hemos hecho lo de todo el año, que es no dudar y ser valientes, jugar con determinación. Ellos [Estudiantes] nos han defendido bien, nos han colapsado y han atacado nuestros puntos débiles. Tuvimos que cambiar cosas sobre la marcha, con Cremo al cuatro, una defensa con los bajitos, hemos ido al cambio... Buscábamos poder cambiar cosas, porque ellos se pararon, se confiaron un poco, y nosotros les hemos hecho dudar», explicó el preparador naranja.

Para Carles Marco, más que algo «heroico», la victoria del cuadro coruñés es el premio a la perseverancia y la fe: «Solo hemos perdido seis partidos de los cuarenta oficiales que hemos jugado esta temporada. Somos un equipo que es una familia, nos ayudamos siempre. Nos hemos pegado y creímos hasta el final en que Caio y Paul iban a meter sus canastas».

Recompensa merecida y trabajada

Según el técnico del Leyma, «subir es un premio merecido», porque ha habido «momentos muy duros» a lo largo de la campaña, pero, por encima de todo, el equipo «ha perdido muy poco». También admitió la importancia del ascenso un año después de haber descendido de la máxima categoría. «Hace cinco o seis años que un equipo que baja no sube al año siguiente y nosotros lo hemos conseguido, es algo muy difícil de lograr. Si hoy [por ayer] no pasa esto, no sé cuánto nos hubiese costado darle la vuelta a la tortilla al año siguiente», confesó.

Durante los diez meses de competición, el Leyma ha intentado «tener una nueva identidad» que el entrenador espera «seguir creando» a corto plazo.

Marco quiso «felicitar» a los aficionados, porque, para él, ha sido «una pasada jugar cada partido en el Coliseum». También se acordó del resto del deporte coruñés, de dulce en este final de curso: «El Dépor ha subido, el Liceo juega la final de la OK Liga, nosotros hemos ganado… Esto es fantástico».