Charlie Uzal, un lienzo en blanco para el hombre que lo hace todo en el Leyma Básquet Coruña

Más allá de hacer historia y de reactivar a una grada profundamente naranja, si de algo valió el primer ascenso a la ACB fue para empujar al Leyma a profesionalizar determinadas áreas del club, una de ellas fue la dirección deportiva, que asumió Charlie Uzal. En su momento fueron exigencias de la propia liga, pero llegaron para quedarse. Unos meses después, el club regresaba a Primera FEB, pero ahí seguía el galés de Monte Alto al mando del área, con la encomienda de confeccionar el equipo y con más poder de decisión. Su figura ya se fue reforzando en los meses previos al descenso y, con la llegada del verano, no hubo dudas: la plantilla sería de su gusto y llevaría su sello, siempre de la mano del nuevo entrenador.

Y, precisamente, elegir a Carles Marco y convencerlo fue su primer cometido. Haberlo atado y apostar por su tipo de baloncesto es uno de los grandes méritos. Marco es una de las figuras emergentes en los banquillos y su juego es casi de autor. Grupo homogéneos, físicos, intercambiables en las marcas, con hambre, a los que le gustan correr, divertir y encender a la grada. Primero fue el concepto; luego, el entrenador; y después, la plantilla. El hilo conductor de Charlie Uzal estaba ahí, más que nunca.

El coruñés, por decisión propia y por la negativa de algunos jugadores, se encontró con un lienzo en blanco en el que se podía expresar a su antojo. Había que buscar a una plantilla entera. Pronto llegaron los primeros fichajes, los primeros trazos, también su reafirmación como director deportivo.

El equipo arrancó como un tiro y no perdió hasta Navidad con el Obradoiro, a pesar del caso Yoanki Mencía, que le hizo dar un paso al frente para dar explicaciones. Así lo hizo en una entrevista en LA OPINIÓN en noviembre: «A nosotros, no se nos dijo nada. Esperamos a que hubiese una sentencia en la que pudiésemos saber todo lo que ocurrió. El club no estaba en disposición de mantener a un jugador que se declaró culpable de lo que se declaró. La situación mediática era complicada porque todo el mundo, aun sin una sentencia firme, pedía la cabeza. Estoy orgulloso de cómo actuó el club. La directiva lo trató con todo el respeto y el sentido del mundo. Se rescindió al jugador y se fichó a otro».

Uzal lleva al Leyma y al baloncesto en la sangre. Desde la pista, a los banquillos, a la labor federativa, al scouting y a la toma de decisiones en los despachos. Nadie se ha dejado más horas ni más veces los ojos delante de un ordenador, en la pista o al teléfono. Y pocos sufrieron más el descenso desde ACB y la manera en la que se produjo, siendo él el protagonista de algunas de las decisiones, no de todas. Charlie Uzal, que jugó en la polideportiva y que dio los primeros pasos en esa pista junto al club, ve ahora, en primera fila y como agente activo, el crecimiento del actual Básquet Coruña, una entidad robusta. Con él siempre echando una mano al club de su vida.