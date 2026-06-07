Dídac Cuevas: «De mil partidos como este, perdemos 999, pero esta vez nos ha salido cara»

«Lo hemos pasado mal dentro de la pista, pero creo que fuera ha sido todavía peor. Tuvimos el partido perdido bastantes veces y en el último cuarto salió el alma del equipo. Llevamos jugando así toda la temporada y hemos demostrado en los últimos minutos que nos merecíamos el ascenso». Así resumió Dídac Cuevas, con las pulsaciones todavía desbocadas sobre el parqué del Coliseum, el triunfo del Leyma Básquet Coruña sobre el Estudiantes que ha valido un regreso a la Liga ACB. «Si hubiésemos jugado mil partidos como este, hubiésemos perdido 999, pero hoy [por ayer] nos ha salido cara», admitió el base catalán, que reconoció que la plantilla naranja jugó el tramo decisivo con «el corazón»: «Quedan dos minutos, llevas toda la temporada empujando y te ves con un empate. ¿Qué haces? ¿Te quejas? Esto es la vida y hay que seguir, eso es lo que hemos hecho».

Cuevas reconoció que ha sido un curso «muy duro» y tuvo palabras para la afición. «Este pabellón es la hostia, cada vez está más caliente. Los jugadores somos mercancía, entre comillas, pero el club debe cuidar esto y seguir creciendo», confesó el jugador catalán, que agradeció el esfuerzo de sus padres y se acordó de su pareja y amigos en uno de los momentos más felices de su carrera.