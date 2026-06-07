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Leyma Básquet Coruña - Movistar Estudiantes, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo
Partido en el Coliseum de A Coruña
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Granger, a pesar de su veteranía, fue ayer de nuevo el mejor de Estudiantes ante el Oviedo con 16 puntos
Movistar, quien no ha hecho una segunda gran segunda vuelta, venció con holgura al Oviedo y será el rival del Leyma esta tarde
Ojalá final de la tarde A Coruña celebre un ascenso a ACB
Buenas tardes, Familia Naranja. Arrancamos con nuestro directo del la final por el ascenso a ACB
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- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
- 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
- Primera bola de partido para el Leyma ante el Menorca
- El ascenso del Leyma Coruña a ACB se cuece en los fogones del Fontes do Sar
- 93-71 | Diop firma el primer paso de gigante del Leyma hacia la ACB