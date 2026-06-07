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Baloncesto | Primera FEB

Las notas de los jugadores del Leyma Coruña en la final ante el Estudiantes: Paul Jorgensen saca la chistera

Caio Pacheco firmó 18 puntos y un triple fundamental para forzar la prórroga

Paul Jorgensen avanza sin oposición hacia el aro durante el partido contra el Estudiantes.

Paul Jorgensen avanza sin oposición hacia el aro durante el partido contra el Estudiantes. / Casteleiro

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Leyma Coruña regresa a la Liga ACB y lo hace tras vivir una odisea con final feliz en la Final Four del Coliseum contra el Estudiantes. Fue una experiencia que puso a prueba la fe y los nervios de los pupilos de Carles Marco, que salieron airosos gracias al esfuerzo coral y algunas individualidades. La de Caio Pacheco para forzar la prórroga y la de Paul Jorgensen, MVP de la final, para consolidar la remontada naranja.

El MVP del Leyma

Paul Jorgensen (9): Asumió la responsabilidad de ganar el partido en la prórroga. 22 puntazos que valen un ascenso a la Liga ACB.

El quinteto inicial

Caio Pacheco (9): Un genio que forzó la prórroga con 18 puntos y un triple histórico.

Guillem Jou (7): No acertó en ataque, pero se desfondó en defensa. Coraje y ADN puro del Leyma.

Strahinja Micovic (6): Se esforzó en opacar a McGrew y no desentonó.

Mus Barro (6): Sus seis rebotes fueron fundamentales para el triunfo. Una pesadilla de los interiores del Estudiantes.

El banquillo

Dídac Cuevas (8): Triplazos espectaculares y una garra incomparable.

Ilimane Diop (8): Forzó para jugar la final y resultó esencial para el ascenso con sus últimos tiros libres.

Joe Cremo (7): Puso empeño en ataque repartió juego para ganar.

Abdou Thiam (7): Un seguro bajo el aro que plantó batalla contra su excompañero Nwogbo.

Jacobo Díaz (8): Una 'Final Four' para enmarcar. 12 puntos y 5 rebotes clave para contribuir a la remontada.

Macachi Braz (SC): No tuvo minutos, pero festejó con euforia el ascenso.

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Danilo Brnovic (SC): Se quedó en el banquillo y arropó a sus compañeros hasta conseguir el objetivo.

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