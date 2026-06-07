Baloncesto | Primera FEB
Las notas de los jugadores del Leyma Coruña en la final ante el Estudiantes: Paul Jorgensen saca la chistera
Caio Pacheco firmó 18 puntos y un triple fundamental para forzar la prórroga
El Leyma Coruña regresa a la Liga ACB y lo hace tras vivir una odisea con final feliz en la Final Four del Coliseum contra el Estudiantes. Fue una experiencia que puso a prueba la fe y los nervios de los pupilos de Carles Marco, que salieron airosos gracias al esfuerzo coral y algunas individualidades. La de Caio Pacheco para forzar la prórroga y la de Paul Jorgensen, MVP de la final, para consolidar la remontada naranja.
El MVP del Leyma
Paul Jorgensen (9): Asumió la responsabilidad de ganar el partido en la prórroga. 22 puntazos que valen un ascenso a la Liga ACB.
El quinteto inicial
Caio Pacheco (9): Un genio que forzó la prórroga con 18 puntos y un triple histórico.
Guillem Jou (7): No acertó en ataque, pero se desfondó en defensa. Coraje y ADN puro del Leyma.
Strahinja Micovic (6): Se esforzó en opacar a McGrew y no desentonó.
Mus Barro (6): Sus seis rebotes fueron fundamentales para el triunfo. Una pesadilla de los interiores del Estudiantes.
El banquillo
Dídac Cuevas (8): Triplazos espectaculares y una garra incomparable.
Ilimane Diop (8): Forzó para jugar la final y resultó esencial para el ascenso con sus últimos tiros libres.
Joe Cremo (7): Puso empeño en ataque repartió juego para ganar.
Abdou Thiam (7): Un seguro bajo el aro que plantó batalla contra su excompañero Nwogbo.
Jacobo Díaz (8): Una 'Final Four' para enmarcar. 12 puntos y 5 rebotes clave para contribuir a la remontada.
Macachi Braz (SC): No tuvo minutos, pero festejó con euforia el ascenso.
Danilo Brnovic (SC): Se quedó en el banquillo y arropó a sus compañeros hasta conseguir el objetivo.
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