Las notas de los jugadores del Leyma Coruña en la final ante el Estudiantes: Paul Jorgensen saca la chistera

El Leyma Coruña regresa a la Liga ACB y lo hace tras vivir una odisea con final feliz en la Final Four del Coliseum contra el Estudiantes. Fue una experiencia que puso a prueba la fe y los nervios de los pupilos de Carles Marco, que salieron airosos gracias al esfuerzo coral y algunas individualidades. La de Caio Pacheco para forzar la prórroga y la de Paul Jorgensen, MVP de la final, para consolidar la remontada naranja.

El MVP del Leyma

Paul Jorgensen (9): Asumió la responsabilidad de ganar el partido en la prórroga. 22 puntazos que valen un ascenso a la Liga ACB.

El quinteto inicial

Caio Pacheco (9): Un genio que forzó la prórroga con 18 puntos y un triple histórico.

Guillem Jou (7): No acertó en ataque, pero se desfondó en defensa. Coraje y ADN puro del Leyma.

Strahinja Micovic (6): Se esforzó en opacar a McGrew y no desentonó.

Mus Barro (6): Sus seis rebotes fueron fundamentales para el triunfo. Una pesadilla de los interiores del Estudiantes.

El banquillo

Dídac Cuevas (8): Triplazos espectaculares y una garra incomparable.

Ilimane Diop (8): Forzó para jugar la final y resultó esencial para el ascenso con sus últimos tiros libres.

Joe Cremo (7): Puso empeño en ataque repartió juego para ganar.

Abdou Thiam (7): Un seguro bajo el aro que plantó batalla contra su excompañero Nwogbo.

Jacobo Díaz (8): Una 'Final Four' para enmarcar. 12 puntos y 5 rebotes clave para contribuir a la remontada.

Macachi Braz (SC): No tuvo minutos, pero festejó con euforia el ascenso.

Noticias relacionadas

Danilo Brnovic (SC): Se quedó en el banquillo y arropó a sus compañeros hasta conseguir el objetivo.