Pablo de Amallo, el presidente que se subió en marcha al Leyma Básquet Coruña

«En tu empresa te equivocas y buscas arreglarlo y ya está, aquí cuando fallas, el eco mediático es enorme, tienes a media ciudad mirando». Pablo de Amallo (Ferrol, 1971) no lo pasó nada bien en sus primeros meses como presidente del Básquet Coruña y así lo hizo saber en una entrevista en LA OPINIÓN. De carácter reservado y amigo de las planificaciones como CEO de una multinacional, tuvo que subirse en marcha a un tren que iba a la deriva deportiva en su primera temporada en la ACB. En las gradas florecía, en la pista se marchitaba.

Unos meses antes, De Amallo se había sumado a la directiva de Roberto Cibeira, junto a Ángel Fernández Corral, para ir haciendo una transición ordenada, pero todo saltó por los aires en el otoño de 2024, cuando el CEO de Pontegadea le comunicó que tenía que marcharse ya y que debían adelantar el relevo al frente del club. El 17 de diciembre se consumó el cambio con el equipo baqueteado por tanta derrota. Poco varió el panorama en los siguientes meses.

Pero la vida ha cambiado para Pablo de Amallo y para el Leyma en el final de 2025 y en este 2026. Las segundas oportunidades existen y así ha pasado de perder cada semana a ganar por sistema y cincelar un ascenso a la ACB. Todo en el primer proyecto puramente suyo en la entidad naranja.

Junta de accionistas del Básquet Coruña: Pablo de Amallo toma el timón del club / Germán Barreiros / RollerAgencia

Pablo de Amallo dio el paso de presidir la entidad por sus vínculos con el baloncesto desde una edad muy temprana y porque lleva años patrocinando al club a través de su empresa Nordes Ancín, que se dedica a la climatización y de la que es CEO, que facturó más de 60 millones en 2024 y que cuenta a Inditex entre sus proveedores. La empresa textil ha estado ligada a la entidad, ya fuese a través de Roberto Cibeira como presidente histórico o con la presencia en las primeras filias de los partidos en los últimos tiempos de José Arnau u Óscar García Maceiras, exvicepresidente y consejero delegado, respectivamente.

La gestión esta temporada de Pablo de Amallo ha sido más ejecutiva después de un primer ejercicio en el que se llegaron a tomar decisiones a destiempo. Verbalizó los errores y aprendió de ellos. No volvió a ocurrir que se tardasen meses en reemplazar a un activo, en teoría, estratégico en la pintura como Augusto Lima. Así Radondic y Micovic llegaron casi de inmediato en el medio de la temporada. También tuvo que responder de manera enérgica y con celeridad en el caso Mencia, el peor trago de una temporada plena y redonda. n