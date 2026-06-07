Así será la previa del Leyma-Estudiantes en la final por el ascenso a la Liga ACB

El Leyma Coruña se encuentra a solo 40 minutos y una victoria de sellar su segundo ascenso a la Liga ACB tras ganar este sábado al Palencia en las semifinales de la Final Four. Los pupilos de Carles Marco se enfrentan esta tarde (19.00 horas, TVG y LaLiga Plus) al Movistar Estudiantes en un duelo decisivo que la marea naranja comenzará a jugar mucho antes del salto inicial con fiesta, marcha y recibimiento a sus héroes.

Al igual que en la previa de la semifinal, el baloncesto tomará el entorno del Coliseum y de Matogrande con ambiente festivo. La fiesta comenzará en torno a las 15.30 horas en la plaza del Soho, en la calle Enrique Mariñas Romero. Será un momento de confraternización para la afición coruñesa, que a las 16.45 horas comenzará su marcha procesional hacia la puerta 14 del multiusos a través de la pasarela de Alfonso Molina.

Los tambores, bengalas y banderas liderarán a una familia naranja dispuesta a dejarse la garganta para arengar a sus héroes a su llegada al foso del Coliseum. El recibimiento se llevará a cabo en torno a las 17.00 horas, cuando está previsto que arribe el autobús del equipo naranja. A esas horas lo hará, también, el del Estudiantes, que cuenta con su propia delegación de aficionados desplazados desde Madrid.

Últimas entradas

Para copar los asientos del Coliseum, la Federación Española de Baloncesto puso a la venta las últimas entradas para la final entre el Leyma y el Estudiantes. Las personas interesadas en adquirir los billetes restantes pueden hacerlo a través de la plataforma de FEB, con precios a partir de 18 y 27 euros.

Los grupos de animación del Leyma Coruña instan a toda la afición a llenar las gradas del Coliseum desde la apertura de puertas para teñir de naranja el recinto una hora antes del salto inicial. Arengar antes incluso de que empiece el calentamiento funcionó en el duelo contra el Palencia. Buscan repetir la fórmula del éxito en la final. Con mayoría en las gradas y con la fe que ya ayudó a los de Carles Marco este sábado, tienen mucho que decir en este duelo decisivo.

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Dispositivo de transporte

Al igual que este sábado, la Compañía de Tranvías mantiene un dispositivo especial de transporte público antes, durante y después de la final por el ascenso a la Liga ACB. A las 16.20 horas comienza el refuerzo en la Línea UDC, entre la Plaza de Pontevedra y el Campus de Elviña, para favorecer el desplazamiento de aficionados hasta el multiusos.