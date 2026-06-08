El Básquet Coruña festeja el regreso a la Liga ACB con Estrella Galicia: "No recuerdo un grupo tan unido como ellos"

El Leyma Coruña completó este lunes la primera jornada de celebración de su retorno a la Liga ACB. Si por la mañana tocaron las visitas oficiales a la Xunta y al Ayuntamiento, por la tarde fue el turno de pasar por las instalaciones del MEGA, el Museo de Estrella Galicia, patrocinador del club. "El baloncesto ha sido justo con quien merecía ser campeón", resaltó el director deportivo de la entidad naranja, Charlie Uzal, en el acto oficial en las instalaciones de la cervecera coruñesa junto a Víctor Mantiñán, Director de Activación Iberia en Hijos de Rivera.

Entre la sala de calderas rezumó el ambiente festivo de un equipo que se ha convertido en un orgullo tanto para A Coruña como para los patrocinadores, que sienten como suyo el éxito de un grupo humano que ha mostrado su faceta más competitiva y cohesionada. "No dejó pasar la fuerza colectiva. "En los 35 años que llevo en el baloncesto, no recuerdo un grupo tan unido como ellos"

Es, también, un ejemplo para la afición. "Este grupo conectó muy bien con los seguidores. Por la calle me para mucha gente para hablar de los jugadores. Eso no es habitual, pero se lo han ganado", reflexiona uzal. Recordó el momento en el que, el verano pasado, empezó a confeccionar un proyecto totalmente nuevo. "Queríamos jugadores con garra. Ese es el resumen del partido de ayer (por el duelo de este domingo ante el Estudiantes) y de toda la temporada. El equipo creyó", reiteró.

Daniel Abelenda Lado

Cuando las oportunidades de conseguir el ascenso se desvanecían, reconoció el director deportivo, el apoyo general de la marea naranja fortaleció a los jugadores en la pista. A algunos, incluso, les dio ánimos para continuar a pesar de llegar infiltrados y con dolores a los últimos duelos de la temporada. "Me da pena por Estudiantes, pero esa garra y ese esfuerzo hizo que se decantara de nuestro lado", insistió.

Botella conmemorativa

Estrella Galicia presentó ante los jugadores del Básquet Coruña una edición especial de botellas con el color naranja en su etiqueta para conmemorar el regreso del club a la Liga ACB. "Marca el hito que hemos vivido. Demostrasteis que A Coruña no es solo una ciudad de fútbol. El baloncesto tiene su sitio y se vio llenando el Coliseum", apuntó Víctor Mantiñán ante la plantilla del equipo coruñés.

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Los jugadores no perdieron la oportunidad de aprender el arte de servir cerveza en las instalaciones de Estrella Galicia para poner fin a la primera de las jornadas de celebración del ascenso. Este martes sigue la fiesta en la explanada de Riazor.