Caio Pacheco, el héroe ascenso del Leyma Coruña: «Ni el autor más loco podría haber escrito un guion así»

¿Cómo han digerido las horas posteriores al ascenso? ¿A qué sabe ser de ACB con el Leyma?

Ahora ya un poco más tranquilo, sin voz, pero contento. Es una sensación que no se cambia, estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Ayer [por el domingo] fue algo más del momento, de la emoción, de todo lo que estaba pasando y de la manera que fue. Ahora, teniendo un poquito más de tiempo para celebrar y pensarlo, me sigue pareciendo una locura, pero creo que si había un equipo que pudiera hacer algo así, éramos nosotros.

Parece un guion de película. Un equipo que ha ido líder todo el año, se escapa el ascenso directo al final, parece que también se va a escapar ahí con Estudiantes y, de repente, en el último cuarto, un milagro.

Perdimos plata este año con eso, porque podríamos haber hecho algo increíble si hubieran documentado todo lo que pasó en el vestuario y entre bastidores, además de toda la parte que sí se ve. Normalmente, con el número de victorias que tuvimos estaríamos ascendidos y no fue lo que pasó. De la manera que ganamos al final, es más que el guion de una película. Yo creo que ni el autor más loco podría escribirlo (se ríe). Yo estoy muy contento de poder ser parte de este equipo, de esta familia. Teníamos la idea de terminar el trabajo, de que no estaba hecho, desde que supimos que no fue posible ascender [directo].

Con todas esas victorias, el inicio de temporada, los cambios en la plantilla, la lesión de Dino Radoncic... Hay algo en ese vestuario que no se explica con técnica, algo místico, una mentalidad de equipo que va más allá de las individualidades para conseguir el ascenso.

Este equipo siempre quiso mucho, tiene un corazón gigante y muchos huevos. Hay una palabra en inglés que no sé traducir al español, los underdogs [quienes no son favoritos para ganar] y creo que nosotros tenemos muchos. Somos jugadores que tuvieron que probarse toda la vida para poder llegar aquí y tener la oportunidad que tuvimos. En partidos como el del Estudiantes, ese tipo de energía, de ganas y de corazón te salen. Yo sé que el compañero que está a mi lado batalló mucho para llegar hasta aquí y que estará a muerte conmigo, cómo el sabe que yo lo estaré como él. Es así como se giran los encuentros, creyendo. Cuando lo tienes perdido, ya está, lo único que puedes hacer es lograr darle la vuelta.

Caio Pachecho, en el último duelo de la Final Four contra el Estudiantes. / CASTELEIRO

Dijo que la camiseta del partido iba para su familia. ¿Ha hablado con ellos? ¿Cómo recuerda su inicio y su trayectoria en Argentina, Europa y, ahora, España en el Leyma?

Yo empecé desde muy pequeñito, mis papás fueron jugadores profesionales, entonces la pelota de básquet en mi casa era algo omnipresente, estaba en todos lados. Ayer [por el domingo] realmente me emociono por eso, porque recordé todo lo que hice para llegar aquí, todos los pasos que tuve que dar. Tengo a mi hermano que ahora también está jugando. Mis padres no pudieron ver el partido [del Leyma] porque estaban viendo una final suya y no tenían señal. Cuando terminamos pude hacer una llamada con ellos, celebrar un poco en la distancia, que es lo que toca en la vida del deportista muchas veces. Me fui muy joven y poder encontrar un lugar como A Coruña, que es donde más en casa me he sentido, es algo muy especial para mí. Ya es mi décimo año de carrera y estoy muy agradecido a la ciudad, me siento muy feliz. Creo que el Caio chiquitito estaría muy orgulloso de lo que pude hacer ayer [contra el Estudiantes].

¿Qué prefiere, la calma de Bastiagueiro o la caldera del Coliseum?

Depende de la hora (se ríe). Yo creo que en los partidos me gusta la caldera, pero ahora prefiero descansar un poquito.

El año que viene, ¿Caio contra Marcelinho Huertas en A Coruña?

Si Dios quiere, así será. Marce siempre un ejemplo para mí, un ídolo. Pude compartir cancha contra él una vez y espero poder hacerlo otras veces. A ver hasta cuando puede jugar, porque ese hombre es imparable, pasan los años y está cada vez mejor, es como el vino (se ríe). Sería un placer y una felicidad enorme, ojalá podamos hacerlo.