Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña: "Hemos sido un equipo en mayúsculas, por encima de las individualidades"

Carles Marco (Badalona, 1974) prometió hace doce meses, en su presentación como técnico del Leyma Coruña, comandar a un equipo competitivo con el irrenunciable anhelo de volver a ascender a la Liga ACB. Cumplió su promesa en una temporada en la que rozar cifras de récord no sirvió para evitar un play off y una Final Four en la que, cuando parecía imposible, se produjo una remontada milagrosa contra el Estudiantes. Con la voz tomada, tras el partido y la celebración posterior, repasa la trayectoria de un curso inolvidable.

¿Cómo lleva la voz?

Me he quedado afónico algún día más por el ruido de los pabellones y gastar la voz. Pero ayer (por el domingo) estaba la música a tope y era el último esfuerzo. Así se hizo.

Se cumplen casi doce meses desde su llegada al Leyma. El objetivo era entonces el ascenso. ¿Creía que todo el camino se iba a resumir en esos últimos minutos y esa prórroga contra el Estudiantes?

Me imaginaba hacer una buena temporada, intentando enganchar a la gente y crear un equipo. Cada uno, en su foro interno, tenía la ilusión de poder subir. Hay muchas maneras de ascender. Me la imaginaba de forma directa. Quizá no es la más fácil, pero sí el camino más regular. Estuvimos a punto, pero otro equipo fue mejor. Sea como fuere, ha sido así y tenemos que disfrutar el momento.

¿Cómo gestionó esos momentos duros contra Obradoiro y Fuenlabrada, en los que tocó recomponer a la tropa y fiarlo todo a un play off y una Final Four que no iban a ser fáciles y que, efectivamente, resultaron complicadísimas?

Nosotros, en el cuerpo técnico, también tuvimos que recomponernos. Teníamos en la cabeza que podíamos perder contra el Obradoiro. Son un gran equipo y lo han demostrado. Así fue. Lo de Fuenlabrada, posiblemente, ha sido el único accidente que hemos tenido en todo el año, porque es imposible ser más regulares. Nos ha ganado los dos partidos el mejor equipo de la liga y hemos perdido en Palencia. No hemos fallado. Intentamos ir semana a semana, sumando victorias. No por ser los primeros, sino por acabar lo mejor posible la liga regular. Para muchos de nosotros era algo histórico perder solo cuatro partidos. Cuando llega el play off y quedan tres semanas, ya no hay que motivar a nadie. La gente que está aquí sabe que esta a cinco partidos del objetivo.

Este proyecto nunca se construyó sobre de individualidades, sino sobre la retroalimentación entre los jugadores, incluso Brnovic o Macachi, que no jugaron en la final four. ¿Qué papel ejerció ese vestuario en este éxito?

Hemos sido un equipo en mayúsculas, por encima de las individualidades. Hay gente que ha jugado más y gente que ha jugado menos. Lo que nos ha dado Danilo a principio de temporada, cuando promediaba diez puntos por partido sin conocer nadie. O Macachi, que ha salido en momentos puntuales a ayudar. Luego, está todo lo que no se ve en el día a día, la unión de este equipo y cómo entrenábamos. Ily no jugaba igual si no estaba detrás Macachi dándole. Esa es la fuerza del equipo y lo que nos ha hecho estar arriba.

¿Cómo digiere a nivel personal este éxito y el cariño que ha recibido en A Coruña?

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Estoy muy agradecido al club y a la gente. He estado como en casa. La gente me ha tratado de manera increíble. Ya tengo aquí a mi familia. Son experiencias y aprendizajes. Cada año aprendes y mejoras. Este ha sido un año superproductivo. Tuvo un final feliz. Si no lo hubiese tenido, lo habríamos visto de otra manera, pero ha sido un temporadón de principio a fin.