El CV Ciudad de A Coruña celebra su ascenso en la delegación de la Xunta de Galicia

Casi un mes y medio después de haber logrado el ascenso a Superliga Femenina 2, el cuadro de Charly Suárez continúa festejando su éxito deportivo. El conjunto coruñés visitó la delegación de la Xunta de Galicia en A Coruña, donde recibió las felicitaciones de la delegada territorial, Belén do Campo, el secretario xeral para el Deporte, Roberto García, y la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Mª Mar Ferreiro Broz.

Los representantes del Gobierno autonómico puso en valor el trabajo de la entidad coruñesa en categorías de formación, con 17 equipos y más de 200 deportistas federados, con equipos en todas las categorías y uno de los trabajos de cantera «más importantes de Galicia».

Do Campo destacó que el CV Ciudad de A Coruña, nacido hace más de 50 años en el ámbito del colegio Calasancias mediante el Club Deportivo Padre Faustino, ha evolucionado hasta convertirse en «un proyecto deportivo de referencia» que combina la «promoción del deporte base con la excelencia competitiva». También celebró el regreso del derbi coruñés en el segundo peldaño del voleibol nacional, pues el Zalaeta milita en la Superliga 2 desde hace más de una década.

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Roberto García, por su parte, quiso subrayar la importancia del club en el «crecimiento del voleibol gallego», un deporte que supera las 4.900 licencias en la comunidad.