El Leyma Coruña celebra en el Ayuntamiento su regreso a la Liga ACB: "El ascenso está muy bien, pero queremos más"

El Leyma Coruña empieza a digerir con alma un ascenso histórico labrado con tintes épicos en el foso del Coliseum contra el Estudiantes. El conjunto naranja inició este lunes su ronda de visitas institucionales, a la Xunta y a un Ayuntamiento que le recibió con la bandera de María Pita en todo lo alto. Confirmó el monumento, con los héroes a sus pies, que la ciudad vuelve a la Liga ACB un año después de poner fin a su primera andadura por la máxima categoría.

La estatua de María Pita, engalanada de naranja, recibió a los integrantes de la expedición del Leyma cuando entraron a la plaza. Fotos, festejos y abrazos con algunos aficionados que les recibieron y les felicitaron por la heroica remontada en el tramo final del encuentro ante el Estudiantes. Compartieron memorias de una noche para la historia y, también, remedios para curar las gargantas afónicas, comunes entre la plantilla, el cuerpo técnico y la marea naranja. Corrió Carles Marco para sumarse a la foto de familia a los pies símbolo de la ciudad. También se apresuraron Guillem Jou, el capitán, o Caio Pacheco, el autor del triple que marcó el camino hacia la gloria.

Acto en el Ayuntamiento

Ya en el salón de plenos, una ovación dio la bienvenida al equipo coruñés, con los capitanes, Jou y Dídac Cuevas, el técnico, Carles Marco, y el presidente, Pablo de Amallo, a la cabeza. Ofrecieron a la ciudad el título de campeón de la Final Four, que le otorga al Leyma el último billete hacia la Liga ACB esta temporada. "Formáis parte ya de la historia de A Coruña", resaltó la alcaldesa, Inés Rey, en el inicio del acto ante la corporación municipal. La regidora destacó el orgullo de la ciudad por su equipo y por unos éxitos que se comparten, también, con el Deportivo y con el resto de equipos de la ciudad. "Son semanas muy especiales en el deporte coruñés. Es el resultado del trabajo de tantos clubes, entrenadores y familias", añadió.

RAC

No pasó por alto la labor de Charlie Uzal, el director deportivo, al conformar una plantilla de cero que, además de rendir en la pista, logró trasladar sus emociones a la grada. Entre alguna que otra broma, como los problemas de Jacobo Díaz con el sillín de las bicicletas de Bicicoruña, y Rey tuvo claro el propósito para el futuro inmediato: "quietiños todos en la ACB. No hace falta repetir experiencias impactantes cada temporada".

Los héroes naranjas

Dídac Cuevas tomó la palabra en nombre de toda la plantilla. "Cuando llegamos aquí al principio del año, en mi cabeza no había otra cosa que no fuese esta. Cualquiera otra cosa, no diré que hubiese sido un fracaso, pero no nos habríamos ido contentos. Más que ganar, es cómo se consiguen las cosas", valoró el base catalán. El cerebro de la sala de máquinas del Leyma agradeció los esfuerzos por contar con el Coliseum para su día a día y por contagiar su identidad a la afición. "Queríamos que la gente se sintiese identificada con los jugadores y lo hemos conseguido. Se acordarán de lo de ayer (el ascenso), pero no solo de eso, sino también de los jugadores. El apoyo que recibimos es muy importante", apuntó Cuevas.

El catalán, sin embargo, no se duerme en los laureles. "Somos exigentes. Si estamos aquí es para ganar. Hemos conseguido un ascenso, pero queremos más", anheló, con la vista puesta en la Liga ACB.

Carles Marco, con dificultades en su voz, agradeció la predisposición de todos los integrantes del proyecto, dentro y fuera de la pista. "Gracias a la ciudad, por cómo nos ha acogido y cuidado. Nos hemos sentido como en casa e intentamos devolver ese cariño a la gente con nuestro trabajo y poner sobre la mesa unos valores que fuesen los suyos", comentó, contento de haber formado un proyecto pasional del que A Coruña se siente más que orgullosa. Pablo de Amallo, presidente del club, concluyó con un agradecimiento institucional y con un deseo compacto con "una afición estupenda". "Queremos más", ambicionó.

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Recibimiento en la Xunta

La gira del nuevo integrante de la Liga ACB comenzó este lunes por la mañana, en el recibimiento de la Xunta de Galicia. "Vamos a presumir el año que viene, que es el gran año de Galicia, de lo que vais a hacer en la Liga ACB gracias a vuestro esfuerzo", afirmó el presidente, Alfonso Rueda. El jefe del ejecutivo autonómico reseñó el esfuerzo de equipo y el cuerpo técnico durante la temporada y en la Final Four en el Coliseum. Elogió la fe de los jugadores y de la afición para consolidar el triunfo y elevar al Leyma a una máxima categoría en la que contará con otros dos vecinos gallegos, Obradoiro y Breogán.