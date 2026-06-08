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El Leyma hace posible que por primera vez en 32 años haya tres equipos gallegos en ACB: los sucesores del quinquenio mágico del 89 al 94

El Breogán se mantiene y el Leyma Básquet Coruña y el Obradoiro toman el relevo de COB Ourense y OAR Ferrol en el asalto de la comunidad a la ACB tres décadas después

Fiesta del ascenso del Leyma Coruña a Liga ACB

Fiesta del ascenso del Leyma Coruña a Liga ACB / CASTELEIRO / LCO

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

Los ascensos de Leyma Básquet Coruña y Obradoiro, sumados a la permanencia del Breogán, harán que Galicia retrase el reloj tres décadas y regrese a un quinquenio mágico que va desde 1989 a 1994. Esos años, además de ser consecutivos, fueron los únicos que vieron en la máxima categoría del baloncesto español a tres equipos de la comunidad. En aquella ocasión fueron Breogán, OAR y COB. En el ecuador de 1994 cayeron los ferrolanos a la segunda división y, un año después, le tocaría a los lucenses.

Del Bosco a un nuevo asalto

Antes que el Leyma y que toda esa serie de equipos, el primer conjunto que puso un pie en la élite fue el Bosco de A Coruña, que ascendió en 1968 para jugar una única temporada en la élite y hacer historia. Fue un escalón al que nunca regresó. En 1970 tomó el relevo el Breogán, un equipo que en varias etapas ha llegado a las 30 campañas en la élite, contando ya la 26-27. Además de esas dos que van a lucir los coruñeses, el Obradoiro contabiliza ya 16 con la que se ha ganado para el próximo ejercicio; el OAR, 13; y el COB, 10.

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