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El Leyma prepara una fiesta este martes en la explanada de Riazor con sus aficionados

Será a partir de las 17.45 horas

Recibimiento al Leyma antes de la final por el ascenso ante Estudiantes

Recibimiento al Leyma antes de la final por el ascenso ante Estudiantes / Casteleiro / Casteleiro

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

El ascenso a ACB y la fiesta posterior dieron paso a un lunes de visitas institucionales y patrocinadores y el martes es el día elegido para compartir con la afición y para agradecerles todo el aliento durante una temporada en la que tuvieron que empujar hasta el último segundo para conseguir la subida a la máxima categoría. El Leyma Básquet Coruña prepara una fiesta para a partir de las 17.45 horas en la explanada del estadio de Riazor, donde ya celebró hace dos temporadas tras regresar de Melilla y donde ha estado festejando el Dépor en los últimos tiempos con sus seguidores.

Se espera que haya un escenario para que todos los protagonistas del retorno a ACB puedan ser ovacionados y también algún punto de hostelería y música para que los seguidores que se acerquen puedan vivir una nueva fiesta.

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La marea naranja ha sido una de las claves de la temporada. A pesar de la caída de la ACB, el club apostó por mantenerse en el Coliseum, apoyado en una alta demanda de pre reserva abonos, surgida a pocos días de despedirse de una ACB a la que ahora ha vuelto. Las medias de aficionados en los partidos en el Coliseum ha superado la barrera de los 5.000, con picos como los derbis ante el Obradoiro en los que hubo lleno: 9.100 seguidores en las gradas.

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