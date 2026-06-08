Pablo Moral sigue en el OAR, pero Gael Blanco y Joel Rábade se despiden

Caras y cruces en la planificación del Attica 21 OAR de cara a la campaña 2026-27. Pablo Moral, ausente esta temporada por una grave lesión de rodilla, seguirá en la disciplina oarista una temporada más, mientras que Gael Blanco y Joel Rábade se suman a la lista previa de ocho bajas que ya había facilitado el club coruñés.

La 'cara B' de los problemas físicos

Las lesiones le han jugado una mala partida a Pablo Moral, que terminó tocado el play off de ascenso a División de Honor Plata y, ya recuperado, apenas pudo disfrutar de la nueva categoría debido a una rotura de ligamento cruzado y menisco durante un entrenamiento. El lastre físico, sin embargo, no ha restado valor a su aportación dentro del grupo y desde la dirección deportiva del OAR han decidido darle una nueva oportunidad de demostrar su valía en San Francisco Javier.

Los que no seguirán son Gael Blanco y Joel Rábade. Ambos jugadores, también marcados por diversos problemas físicos, seguirán sus carreras lejos de A Coruña. Blanco firmó 17 tantos en 23 partidos, mientras Rábade, lesionado de gravedad hace dos cursos, no tuvo protagonismo en los planes de Nando González.