Balonmano
Pablo Moral sigue en el OAR, pero Gael Blanco y Joel Rábade se despiden
Los tres jugadores se han visto frenados por las lesiones durante la última temporada
Caras y cruces en la planificación del Attica 21 OAR de cara a la campaña 2026-27. Pablo Moral, ausente esta temporada por una grave lesión de rodilla, seguirá en la disciplina oarista una temporada más, mientras que Gael Blanco y Joel Rábade se suman a la lista previa de ocho bajas que ya había facilitado el club coruñés.
La 'cara B' de los problemas físicos
Las lesiones le han jugado una mala partida a Pablo Moral, que terminó tocado el play off de ascenso a División de Honor Plata y, ya recuperado, apenas pudo disfrutar de la nueva categoría debido a una rotura de ligamento cruzado y menisco durante un entrenamiento. El lastre físico, sin embargo, no ha restado valor a su aportación dentro del grupo y desde la dirección deportiva del OAR han decidido darle una nueva oportunidad de demostrar su valía en San Francisco Javier.
Los que no seguirán son Gael Blanco y Joel Rábade. Ambos jugadores, también marcados por diversos problemas físicos, seguirán sus carreras lejos de A Coruña. Blanco firmó 17 tantos en 23 partidos, mientras Rábade, lesionado de gravedad hace dos cursos, no tuvo protagonismo en los planes de Nando González.
- Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
- Sergi Quintela da el ascenso al Obradoiro y obliga al Leyma Coruña a pelear por la ACB en el ‘play off’
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
- 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga
- El Liceo convoca a A Coruña para llenar Riazor en el 'play off'
- Primera bola de partido para el Leyma ante el Menorca
- 93-71 | Diop firma el primer paso de gigante del Leyma hacia la ACB