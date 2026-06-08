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Pablo Moral sigue en el OAR, pero Gael Blanco y Joel Rábade se despiden

Los tres jugadores se han visto frenados por las lesiones durante la última temporada

Gael Blanco, con la camiseta en la boca, lamenta una derrota del OAR esta temporada.

Gael Blanco, con la camiseta en la boca, lamenta una derrota del OAR esta temporada. / Iago Lopez

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Sara Gallego

A Coruña

Caras y cruces en la planificación del Attica 21 OAR de cara a la campaña 2026-27. Pablo Moral, ausente esta temporada por una grave lesión de rodilla, seguirá en la disciplina oarista una temporada más, mientras que Gael Blanco y Joel Rábade se suman a la lista previa de ocho bajas que ya había facilitado el club coruñés.

La 'cara B' de los problemas físicos

Las lesiones le han jugado una mala partida a Pablo Moral, que terminó tocado el play off de ascenso a División de Honor Plata y, ya recuperado, apenas pudo disfrutar de la nueva categoría debido a una rotura de ligamento cruzado y menisco durante un entrenamiento. El lastre físico, sin embargo, no ha restado valor a su aportación dentro del grupo y desde la dirección deportiva del OAR han decidido darle una nueva oportunidad de demostrar su valía en San Francisco Javier.

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Los que no seguirán son Gael Blanco y Joel Rábade. Ambos jugadores, también marcados por diversos problemas físicos, seguirán sus carreras lejos de A Coruña. Blanco firmó 17 tantos en 23 partidos, mientras Rábade, lesionado de gravedad hace dos cursos, no tuvo protagonismo en los planes de Nando González.

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