Hugo Mareque deja Compañía de María y ficha por el FC Barcelona: «Si quiero llegar a lo más alto, tengo que salir de mi zona de confort»

Compañía de María continúa exportando talento. Hugo Mareque abandona este verano la entidad colegial para enrolarse a partir de septiembre en las filas del FC Barcelona. El jugador, que acaba de cumplir los 18 años, continuará su desarrollo deportivo y académico en las instalaciones de la Masía. «Me da un poco de nostalgia y pena abandonar Compañía, que es mi club de toda la vida, pero si quiero intentar llegar a lo más alto tengo que buscar nuevos retos y salir de la zona de confort», asegura.

Mareque era uno de los grandes pretendidos del mercado emergente sobre patines y recibió propuestas de varios clubes para continuar su trayectoria sobre patines. Antes de cumplir la mayoría de edad, ha sido capaz de liderar a una generación brillante en la base del club de Riazor hasta establecerse en el primer equipo a las órdenes de Álex Canosa. «Llevo toda la vida aquí y se me hace raro imaginarme con otra camiseta», asegura el coruñés, que tiene por delante un par de meses «muy activos» antes de mudarse a las instalaciones culés.

Mareque estira la camiseta de Compañía de María. / CASTELEIRO

Paso adelante y retos extradeportivos

Su destino, en principio, se dividirá entre el Barça Atlètic, el equipo júnior y el de Liga Nacional Catalana. El calendario, según los sorteos, podría enfrentarlo al club coruñés en alguna de las categorías. «No, no, eso sí que no lo veo. Me costaría un montón. En OK Plata (donde milita el filial catalán) todavía, pero en júnior, que es donde juegan mis amigos de toda la vida, se me haría muy complicado», comenta Hugo, a la vez que cruza los dedos para que no se produzca un reencuentro tan tempranero.

Su decisión no fue sencilla de compartir con el vestuario, aunque la reacción de sus compañeros fue positiva: «Esperé a que terminase al Campeonato de España para comunicarlo, para acabar la temporada tranquilos como grupo. Les da rabia dejar de jugar conmigo, pero todos se alegraron un montón, porque es una oportunidad tremenda. Creen que me va a ir bien y lo entienden de sobra». El apellido Mareque, eso sí, seguirá muy presente en A Coruña con su primo Aarón y su hermano menor, Teo. «La saga continúa», bromea Hugo.

Fuera de la pista, el jugador estudiará Medicina, un factor que ha sido fundamental y ha tenido mucho peso en su decisión de marcharse. «Coincide que en Barcelona está la mejor Universidad de Medicina de España [la UB], entonces me encaja perfecto. Es una oportunidad doble». Pese a que el acuerdo entre Mareque y el Barça estaba cerrado hace meses, el coruñés ha dedicado las últimas semanas a preparar a conciencia los exámenes de Selectividad.

Hugo Mareque y Dani Garea posan sobre la pista en 2024. / German Barreiros/Roller Agencia

Compañía, fábrica de talento emergente

Su salida rumbo a la entidad culé sigue los pasos de Ignacio Alabart, Chino Miguélez y Fran Otero, lo que lo convierte en el cuarto jugador formado en el colegio de Riazor que recala en el club más laureado de España. «Más que un espejo para mí, sus trayectorias son un ejemplo para los más pequeños que vienen por detrás, que vean que, si trabajan y se lo curran, les puede llegar una oportunidad tan guay como esta. Esto demuestra que se están haciendo bien las cosas y que están en un gran club», afirma Mareque. El coruñés considera que el hockey sobre patines «está creciendo en A Coruña», a nivel deportivo y social.

«Cuando viene el Barça a ficharte jugadores es porque algo estás haciendo bien. Nosotros perdemos talento, pero cuando eres un club formador sabemos que pueden pasar estas cosas. Es una oportunidad muy buena para Hugo y estamos contentos de que dé este paso adelante», señala Josep Sellas, director deportivo de Compañía de María.