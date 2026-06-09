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Hockey sobre patines

El Liceo se jugará el trono de la OK Liga frente al Igualada

El cuadro arlequinado doblegó al Barça en el quinto partido de su semifinal y visitará Riazor el próximo viernes

Arnau Xaus defiende a Pascual en el Liceo-Igualada de Riazor.

Arnau Xaus defiende a Pascual en el Liceo-Igualada de Riazor. / CASTELEIRO

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Sara Gallego

A Coruña

Y a la quinta, salió cara para el Igualada Rigat. El conjunto de Les Comes tumbó al FC Barcelona en el quinto partido de las semifinales de la OK Liga (1-2) y será el rival del Liceo en la final de la competición doméstica. En el pabellón de Blanes, después de que el baloncesto impidiese la celebración del duelo en el Palau, los hombres de Marc Muntané consolidaron la sorpresa y su pase a la final al imponerse en la eliminatoria general por 2-3.

El partido tuvo un guion igualado y abierto, con un claro protagonismo para Sergi Fernández y Arnau Martínez bajo los palos. El equilibrio se rompió al filo del descanso, cuando Àlex Cardil remató una jugada individual de Miguel Cañadillas para establecer el 0-1. Biel Llanes puso la puntilla en superioridad tras una tarjeta azul a Ferran Font y el coruñés Ignacio Alabart revitalizó las esperanzas azulgranas a bola parada, pero no hubo tiempo para más.

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Precedentes

Ante el Igualada, el Liceo ha tenido resultados de todos los colores este curso. Cayó con estrépito en Les Comes (4-0), se impuso en la Copa del Rey (1-2) y empató en el Palacio de los Deportes (3-3).

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