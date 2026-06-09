La selección gallega busca fondos para participar en el Mundial de fútbol... gaélico

Junio, meses de preparación, cientos de aficionados ilusionados y decenas de deportistas pensando en cómo llegar en el mejor estado de forma y condiciones a la gran cita. El Mundial está a punto de comenzar y las comparaciones son odiosas. Mientras la FIFA ultima —no sin polémicas— la edición en Estados Unidos, Canadá y México con España goleando en su último ensayo general; Galicia hace números para poder participar en su evento homólogo en el fútbol gaélico.

Las selecciones masculina y femenina de este deporte nacido en Irlanda se han posicionado, desde su nacimiento en 2012, entre los referentes a nivel global de una modalidad que combina fútbol, balonmano y rugby. Las mujeres se alzaron como campeonas de Europa en 2018 en Lorient (Francia) además de varios subcampeonatos. Ahora el reto cobra una mayor dimensión ante los World Games que se celebrarán en la localidad irlandesa de Waterford entre el 13 y 17 de julio de este año.

Sin embargo en su caso no hay amplios equipos de técnicos y fisioterapeutas, aviones vigilados para la ocasión ni grandes centros de entrenamiento. La situación económica de los jugadores de fútbol gaélico es bastante diferente a la de cualquier futbolista, motivo por el cual la AGFG ha puesto en marcha una campaña de crowfunding «para que ninguna persona quede fuera de la expedición por motivos económicos y puedan competir en las mejores condiciones posibles». Esta iniciativa estará en marcha hasta el 10 de julio para los ciudadanos a título personal, mientras que la de Empresas Amigas, dirigida a corporaciones y empresarios, se limitará hasta el domingo 28 de junio.

Recompensas para los benefactores

Durante la última década este deporte experimentó un crecimiento extraordinario, disponiendo de competiciones de liga y copa regulares con amplio seguimiento en toda la comunidad. Además, la presencia de los combinados gallegos ese ha convertido en un clásico de los GAA World Games —para equipos no irlandeses— de Abu Dhabi (2015), Dublín (2016) y Derry (2019 y 2023), así como otras citas continentales. Al mismo tiempo se ha consolidado como el principal representante de Galicia a nivel internacional en pruebas deportivas al ser una de las pocas federaciones «oficiales».

Un partido de la selección masculina de fútbol gaélico / Dario Eyré

Para premiar esa fidelidad de sus seguidores la AGFG ofrece varias modalidades diferentes de aportaciones, desde las donaciones abiertas (sin recompensas) u otras que incluyen artículos de ropa oficiales de la selección. Estos últimos son posibles gracias a la colaboración de la marca Acontravento, patrocinadora oficial de la misma. Estas iniciativas se desarrollan a través de la web Tally.so y ya acumula más de 1.600 euros.

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En el caso de la modalidad de «Empresas Amigas» destacan que las compañías «tienen la oportunidad de asociar su imagen a un proyecto que promueve valores como el trabajo en equipo, la igualdad entre hombres y mujeres, el esfuerzo, la solidaridad, la promoción de la lengua gallega o la representación internacional de Galicia», destacan. A ella se pueden adherir empresas, comercios, autónomos, asociaciones o entidades de diferente tipo. Además, estarán presentes en las publicaciones, contenidos y materiales de comunicación relacionados con una selección que aspira a estar en el top mundial el próximo mes.