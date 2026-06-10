El BM Abegondo, de club debutante a impulsor del balonmano femenino: «En A Coruña existe una importante carencia de equipos sénior»

«Abrimos un espacio en el que había una carencia y nos salió todo de cara». Así explica el presidente del BM Abegondo, Jorge Bello, el éxito de su equipo sénior femenino en el primer año de vida del club. El conjunto abegondés nació el pasado mes de mayo, en la Segunda División autonómica, y en apenas once meses ha logrado el salto a la máxima categoría gallega, la antesala de la División de Honor Plata. Allí, representará a la provincia de A Coruña junto al Brigantium, el Xiria y el Xallas, los únicos cuatro equipos del norte en una liga que dominan Vigo y Pontevedra.

Llegar y besar el santo

El nacimiento del BM Abegondo fue casi accidental, fruto de las urgencias de un grupo de 14 jugadoras que estaban sin equipo o querían cambiar de aires. Al final, se confeccionó una plantilla de 18 piezas en la que muchas de ellas encontraron la oportunidad de volver a la pista, tras haberse quedado sin recorrido en sus anteriores escuadras por una cuestión de edad. «Vinieron jugadoras que habían estado en Culleredo o Carballo, pero llevaban un par de temporadas sin jugar después de alcanzar la etapa juvenil», explica Jorge Bello, que considera que existe un grave déficit en el balonmano femenino de la provincia: «Hay una importante carencia de oferta de plazas sénior. Están saliendo 6, 7 u 8 jugadoras de los equipos juveniles que quieren seguir compitiendo, pero no pueden hacerlo en sus entidades de toda la vida porque no son suficientes para montar un primer equipo. Hay que apostar muy fuerte para hacer algo como lo que hicimos nosotros, porque son categorías y niveles muy caros. Solo en licencias, arbitrajes y entrenadores te puede salir entre 15.000 o 20.000 euros, sin contar los desplazamientos por toda Galicia o temas de equipaciones y ropa».

El esfuerzo de la entidad abegondesa, sin embargo, dio sus frutos debido al «gran compromiso» de las jugadoras. «La que quiere seguir jugando con 19 años es porque realmente disfruta y le gusta el balonmano. Si no, se va antes. Así todo es más fácil», relata el presidente, que explica que el primer equipo está formado por gente de «Carballo, Santiago, A Coruña e, incluso, Rodeiro». El primer año de vida ha sido «más que positivo». El BM Abegondo no fijó ningún objetivo deportivo, pero arrasó en la segunda categoría gallega con 15 triunfos y un empate en 16 jornadas. Invictas y ascendidas a Primera Autonómica en el salto inicial.

Planes de futuro

Ahora, la intención del club es mantener el bloque e incorporar algún refuerzo que pueda aparecer como oportunidad de mercado, para que, desde arriba, el equipo dé visibilidad y oportunidades a las jugadoras de cantera. Como añadido, el próximo curso también formará un sénior masculino. El objetivo a medio plazo es «consolidar un buen número de jugadores y jugadoras en los equipos de base» y, a partir de ahí, seguir creciendo en el apartado deportivo en todos los peldaños. Para ello, lo fundamental es la captación. «Trabajamos en los colegios de los municipios limítrofes con horas de balonmano en Educación Física y haciendo escuelas deportivas como extraescolares. Además de Abegondo, estamos en centros de Brexo Lema, Carral, Oza-Cesuras o Cerceda», concluye Jorge Bello.