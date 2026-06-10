Sergio Tobes, primer fichaje de un OAR que suma talento y juventud a su proyecto

La dirección deportiva del Attica 21 OAR vive días intensos. Después de configurar la plantilla de la campaña 2026-27 en lo que a salidas y renovaciones se refiere, la escuadra coruñesa ha dado paso a los fichajes. La primera incorporación para luchar por la Liga Asobal es Sergio Tobes, joven de central de 18 años que destaca en el uno contra uno y aportará pólvora en el apartado ofensivo de Nando González. El curso pasado defendió la camiseta del Soria en División de Honor Plata, donde anotó 92 tantos en 28 partidos. Curiosamente, su antiguo equipo es la nueva casa de Gael Blanco tras abandonar A Coruña.

Antes de su experiencia en Soria, Tobes destacó en el Villa de Aranda, el equipo donde se formó y con el que llegó a debutar y marcar en la Liga Asobal, categoría a que la aspira sin tapujos un OAR ambicioso.

El jugador se considera «un ganador» que llega a San Francisco Javier «con ganas de crecer» y anima a la afición coruñesa a acudir al pabellón cada semana: «Va a ser una temporada muy bonita e ilusionante para todos». El club resalta de él su «juventud, descaro y dirección de la primera línea» y desea alinear fuerzas con él para lograr «el claro objetivo» de las dos partes: una plaza en la máxima categoría nacional.